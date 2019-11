Light of my life: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

Siete in cerca di una storia che sappia travolgervi e commuovervi? Allora Light of my life potrebbe fare al caso vosto. La pellicola, in programmazione dal 21 novembre 2019, è stata scritta, diretta e interpretato da Casey Affleck, attore, regista e sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per aver recitato in film come Da morire, In cerca di Amy, Desert Blue, 200 Cigarettes, American Pie, Lui, lei e gli altri e Gone Baby Gone.

Il lungometraggio drammatico, prodotto da Black Bear Pictures, Sea Change Media e distribuita da Notorious Picture, è stato presentato alla sessantanovesima edizione del Festival internazionale della Settima Arte di Berlino. Ma qual è la sinossi dell’opera?

Light of my life: trama e anticipazioni del film al cinema

Il film è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui un padre cerca disperatamente di proteggere la sua bimba di undici anni Rag da una misteriosa epidemia che ha sterminato quasi tutta la popolazione femminile e reso crudeli e senza scrupoli i sopravvissuti. L’uomo e la piccola sono costretti a vivere nascondendosi tra i boschi del Midwest e lontano da tutti gli altri esseri umani.

La giovanissima ragazza inoltre ogni volta che incontra estranei si finge un maschio e giorno dopo giorno assimila lezioni di etica e storia del genitore che cerca di insegnarle la moralità e il valore di essere donna nonostante le circostanze avverse. Attenti a non trovarsi mai in situazioni di pericolo, un incontro del tutto casuale metterà a repentaglio la vita della protagonista.

Il cast del film

In Light of My Life. Casey Affleck interpreta il padre e Anna Pniowsky è Rag. Elisabeth Moss veste i panni della madre, Tom Bower quelli di Tom e Timothy Webber è Lemmy.

Hanno partecipato al filmLight of My Life anche Hrothgar Mathews nel ruolo di Calvin e Monk Serrel Freed che è il giovane uomo. Completano il cast Deejay Jackson e Patrick Keating.

