Stati Generali: ospiti e anticipazioni di stasera 21 novembre su Rai 3

Il giovedì sera si apre all’insegna delle grandi sorprese con Stati Generali. Il programma satirico, in onda oggi 21 novembre 2019 alle 21.20 su Rai 3, approda al suo primo appuntamento con tante novità e ospiti speciali.

Al timone della trasmissione ci sarà Serena Dandini che guiderà il pubblico in un ironico viaggio alla scoperta del nostro tempo fra vita virtuale, like sui social ed esilaranti indagini su come la società è cambiata. Ma cos’ha in serbo per noi Stati Generali?

Stati Generali: anticipazioni di stasera 21 novembre su Rai 3

Tra poche ore sul terzo canale esordirà Stati Generali. Come già detto in apertura di articolo, la trasmissione sarà condotta da Serena Dandini che potrà contare su di una variegata combriccola di artisti. Sei puntate per raccontare la società contemporanea in cui la virtualità ha preso il sopravvento e i social sono diventati un vero e proprio campo di battaglia. Un narrazione ironica capace di divertire e fornire interessanti spunti di riflessione.

Tra i protagonisti del programma ci sarà Neri Marcoré che si occuperà della satira politica. Non mancherà poi Martina Dell’Ombra, influencer sovranista appassionata di scoop, e Lucia Ocone che ci regalerà esilaranti parodie. Fanno parte del cast di Stati Generali anche Edoardo Ferrario, Cinzia Leone con la sua signorina Vaccaroni, Elio e Rocco Tanica che si occuperanno della parte musicale e Germana Pasquero che vestirà i panni di Franca Leosini.

Gli ospiti di stasera 21 novembre 2019

Ogni appuntamento di Stati Generali verrà arricchito dalla presenza di ospiti speciali del mondo dello spettacolo e non solo. Stasera giungerà in studio Dario Argento, re indiscusso dell’horror che ci spiegherà in che mondo nel corso del tempo si è evoluto il concetto di paura regalandoci anche aneddoti divertenti sui propri film.

Parteciperà poi alla trasmissione anche Marco Mengoni che interpreterà i suoi ultimi brani e giocherà con la Resident Band. Infine ascolteremo le parole di Stefano Mancuso, neurobiologo di fama internazionale, e quelle di Jane Birkin, attrice e vocalist inglese che raggiunse il successo nel 1969 cantando con il compagno Serge Gainsbourg Je t’aime moi non plus. Tutto questo e molto altro a Stati Generali dalle 21.20.

