Sottomarini nuovo album dei Senna: quando esce e titoli canzoni

Giungono all’album di esordio i Senna: il 22 Novembre sarà infatti distribuito Sottomarini. Atmosfere che richiamano il passato e un invito ad andare oltre le apparenze sono le caratteristiche che contraddistinguono il trio.

Sottomarini registrato su un 8 piste

Sostengono i Senna che un disco dovrebbe essere registrato in modo che si avverta la presenza di tutti i componenti del gruppo e non, come spesso accade, essere composto da suoni formalmente perfetti ma freddi e senz’anima. Proprio per questo, Sottomarini è stato registrato in analogico, con un otto piste. E in un mondo che privilegia l’uso di tecnologie sempre più sofisticate, fare un album che dà l’impressione di essere stato realizzato a casa propria – in senso positivo, ovviamente – è dirompente e vuole andare in direzione di un sound più caldo e “organico”.

Il significato: andare oltre ciò che si vede

Non si possono vedere i sottomarini in navigazione: anzi, la loro ragion d’essere è proprio questa. La parte più grande è nascosta e non ti rendi conto delle dimensioni. Ma quando li vedi è spesso troppo tardi e ti trovi costretto ad affrontarli. Il messaggio dei Senna è questo: mai fermarsi alle apparenze, anzi, cercare di andare in profondità ed esaminare così in modo più completo ciò che ci accade giornalmente.

Sottomarini è il riassunto di un anno che ha messo il trio romano di fronte alle difficoltà e alla mutevolezza delle esperienze che si sono succedute in questi dodici mesi, tra persone che si incontrano, si perdono e poi si ritrovano. Perché, sostengono i Senna: “Alcune persone sono indispensabili. Quelle persone sono la felicità”.

I singoli tratti dall’album Sottomarini

Il nuovo album dei Senna è composto da dieci brani. Noi ne conosciamo tre, i singoli Agosto, Italifornia e Le Cose a Metà. Del primo si intuisce il significato: parla del mese per eccellenza dedicato alle vacanze e allo svago. Il fatto che durante il Ferragosto in cui è stato scritto, il tempo non fosse clemente nulla toglie all’allegria di Agosto. Diverso il tema di Italifornia: come dice il titolo, Italifornia è un non-luogo, qualcosa che esiste solo al nostro interno e racchiude in sé gli aspetti più positivi, ma anche quelli più negativi, della nostra personalità. Il terzo singolo tratto da Sottomarini parla invece di qualcosa che accade spesso. Talvolta ci si concentra nella ricerca di qualcosa che spesso si rivela inesistente, e per far questo si mette in secondo piano tutto ciò che di importante fa già parte della nostra vita.

Sottomarini: le canzoni

Dieci tracce per l’album d’esordio del trio romano (composto da Carlo, Simone e Valerio). Si inizia con (punto e a capo) e si continua con Giulia, Agosto (primo singolo), Addio alla Città e Mignolo. Poi Le Cose a Metà (terzo singolo), Fiume, (riavvolgi) e Italifornia (secondo singolo). Uguale e Diverso è il brano che chiude l’album.

