Gaia Weiss: chi è, carriera e biografia della famosa attrice

Gaia Weiss: chi è, carriera e biografia dell’attrice

Bionda, alta, carnagione chiara. Gaia Weiss è un’attrice e modella parigina presente nel cast del film Hercules, la leggenda ha inizio. Scopriamo di più sulla sua carriera artistica e in quali altri film è già comparsa.

Biografia e carriera di Gaia Weiss

Classe 1991, Gaia Weiss nasce a Parigi da papà francese e mamma polacca. All’età di soli 8 anni comincia ad avvicinarsi all’ambiente dello spettacolo grazie alla danza, sua grande passione. Crescendo, Gaia si rende conto che la recitazione è un mondo che l’attira sempre di più ed inizia così a studiare in una scuola francese per attori. Grazie al suo fascino e al suo talento comincia a recitare presso piccole compagnie teatrali per poi arrivare sul grande schermo all’età di soli 22 anni. Il suo primo film – che la vede oltretutto protagonista – è Bianca come il latte, rossa come il sangue, produzione italiana. La Weiss parla infatti perfettamente tre lingue, tra cui per l’appunto l’italiano.

Tra gli altri suoi film ricordiamo Mary Queen of Scots, Hercules – la leggenda ha inizio, Overdrive e We are Boats, il suo lavoro più recente (2018). Gaia Weiss però non ha partecipato solamente alla produzione di film cinematografici ma anche ad una serie (oltretutto molto amata) di nome Vikings, disponibile su Netflix con tutti i suoi 69 episodi.

Gaia Weiss nel film Hercules – la leggenda ha inizio

Per chi ancora non conoscesse Gaia, questa sera sarà possibile vederla in azione grazie al film Hercules, la leggenda ha inizio, che verrà mandato in onda su Canale 20 di Mediaset alle 21:05. L’attrice interpreterà Ebe, l’affascinante principessa Cretese di cui si innamorerà l’eroe Hercules, che ne diventerà sua amante.

Il problema è che Ebe è già promessa in sposa al fratello di Hercules. La pellicola – uscita nel 2014 – ha riscosso un’enorme successo soprattutto tra gli amanti del genere. Le vicende sono ambientate nell’antica Grecia e i più esperti hanno apprezzato l’interpretazione di Gaia Weiss.

