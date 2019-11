Kellan Lutz: chi è, carriera e biografia dell’attore e modello statunitense

Kellan Lutz: chi è, carriera e biografia dell’attore e modello statunitense

Da un vampiro di Twilight fino all’eroe greco Hercules, Kellan Lutz è un attore che non ha il timore di cimentarsi in ruoli differenti. Canale 20 di Mediaset il 21 novembre ha mandato in onda – Hercules, la leggenda ha inizio. Dunque, ecco chi è Kellan Lutz e come ha mosso i primi passi nel mondo del cinema.

Kellan Lutz: biografia e carriera

Kellan Lutz nasce negli Stati Uniti il 15 marzo 1985 e farà compagnia agli altri suoi 7 fratelli. Una famiglia numerosa verso la quale nutre un profondo attaccamento. Dopo la separazione dei genitori, decide di iscriversi ad un’università californiana, nella città in cui abita il padre. Per poter seguire le lezioni universitarie Kellan vince una borsa di studio, ma la carriera da studente finirà ben presto, per lasciare spazio al mondo dello spettacolo.

Muove i suoi primi passi lavorativi posando come modello per un noto brand di abbigliamento americano, per poi farsi conoscere anche da marchi più importanti come Calvin Klein. Nel 2004 – anno in cui ha iniziato a lavorare come modello – prende parte alla trasmissione Model Citizen e l’anno successivo appare nella fiction Beautiful, che darà un importante slancio alla sua carriera artistica.

Kellan Lutz diventa l’idolo delle adolescenti recitando nella saga di fantasia Twiligth, dove interpreta il vampiro Emmett Cullen. Grazie al successo della pellicola, viene riconfermato anche per tutti gli altri sequel della serie (New Moon e Eclipse). Tra gli ulteriori suoi film ricordiamo CSI: New York, Meskada, il thriller Nightmare, La guerra degli dei e Hercules, la leggenda ha inizio.

La vita possibile: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Il ruolo in Hercules, la leggenda ha inizio

È il 2013 quando Kellan Lutz supera il provino per il film di Renny Harlin: il regista di Hercules decide di attribuirgli il ruolo più importante del suo film: Ercole. Un guerriero innamorato della principessa Cretese Ebe (Gaia Weiss) che sarà chiamato a compiere delle scelte che metteranno a rischio la vita dell’amata. Hercules è andato in onda il 21 novembre su Mediaset.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it