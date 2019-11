Adrian: ospiti e anticipazioni di stasera 21 novembre 2019

Il Molleggiato torna a far discutere anche questo giovedì con Adrian. Il controverso e chiacchierato show, in onda stasera 21 novembre 2019 alle 21.20 su Canale 5, approda al suo terzo appuntamento nonostante i risultati d’ascolto poco entusiasmanti.

Il programma infatti già precedentemente aveva preso il via salvo poi essere sospesa bruscamente. Tornata recentemente in pista con una forma più fluida e dinamica, la trasmissione ha presentato ospiti d’eccezione come Maria De Filippi, Gianni Morandi, Piero Chiambretti, Paolo Bonolis, Carlo Conti, per rendere lo spettacolo più accattivante. Ma cos’ha in serbo per noi Adrian?

Una cosa è certa, Celentano nel bene e nel male riesce sempre a far parlare di sé. Questo è il caso anche di Adrian, il programma televisivo che già lo scorso anno ha scatenato polemiche e orde di opinionisti pronti del mondo del web pronti ad esprimere il proprio parere sui contenuti, il significato e la forma dello spettacolo. Anche questa settimana si alterneranno parti dal vivo dello show, in cui l’artista milanese si esibirà e dialogherà con gli ospiti, al cartoon che continua il suo intricato percorso narrativo. La serie animata è ambientata in un futuro distopico in cui gli esseri umani non sono liberi ma manovrati da potenti senza scrupoli. Nella fiction inoltre sono affrontati temi delicati come la violenza sulle donne, l’immigrazione, la disuguaglianza e ingiustizia sociale.

Per quanto riguarda invece il live, stasera salirà sul palco di Adrian Andrea Scanzi, giornalista, saggista e drammaturgo italiano che racconterà le proprie esperienze e ripercorrerà momenti importanti della sua carriera e aneddoti privati. Ma le sorprese non finiscono qui. Parteciperà infatti alla trasmissione anche Biagio Antonacci, celebre cantante che ha fatto impazzire milioni di persone e sulla cresta dell’onda da più di quindici anni.

