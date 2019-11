Miracoli dal cielo: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di una storia incredibile? Allora Miracoli dal cielo potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2016, in onda stasera 21 novembre 2019 alle 21.25 su Rai 1, è stata diretta da Patricia Riggen, regista e sceneggiatrice messicana nota al grande pubblico per opere come Family Portrait, La stessa luna, Lemonade Mouth, The 33 e Kack Ryan.

Il lungometraggio drammatico, sceneggiato da Randy Brown e distribuito da Columbia Pictures Corporation e Sony Releasing, è basato sull’omonimo libro scritto da Christy Beam. Ma qual è la sinossi di Miracoli dal cielo?

Miracoli dal cielo: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Miracoli dal cielo racconta la storia di Christy e Kevin Beam, coppia di coniugi che conduce una vita tranquilla a Dallas, in Texas, con le tre figlie. La famiglia felice trascorre le giornate tra gli impegni quotidiani e l’affiatata comunità religiosa vicino casa. Sereni e spensierati, nulla sembra poter turbare quel paradiso costruito con tanti sacrifici e amore fino a quando un evento drammatico sconvolge la loro esistenza.

Un sera Anna, la secondogenita di appena dieci anni, si sente male e chiede disperatamente aiuto ai genitori. Immediatamente i coniugi comprendono la gravità della situazione e corrono in ospedale. Giunti sul posto, i medici faticano a formulare una diagnosi. I risultati degli esami purtroppo rivelano che la protagonista di Miracoli dal cielo è affetta da una rara patologia digestiva che ha compromesso le sue condizioni di salute al punto tale che deve essere nutrita tramite un tubo di alimentazione e sottoporsi a continui controlli. Distrutti dal dolore, Christy e Kevin non sanno cosa fare per aiutare la loro adorata bambina ma qualcosa ribalta nuovamente il destino della famiglia. La figlia infatti mentre sta giocando su di un albero cade violentemente a terra facendo immediatamente pensare al peggio. Porta d’urgenza in ospedale, quando Anna si risveglia si verifica qualcosa di davvero inspiegabile.

Il cast del film

In Miracoli dal cielo Jennifer Garner interpreta Christy Beam mentre Martin Henderson è Kevin Beam. Queen Latifah veste i panni di Angela, John Carroll Lynch quelli del Pastore Scott e Brighton Sharbino è Abby Beam.

Hanno partecipato al film anche Kylie Rogers nel ruolo di Anna Beam, Hannah Alligood in quelli di Haley ed Eugenio Derbez che è Il dottor Nurko. Inoltre Zach Sale recita la parte del dottor Todd Blythe, Rhoda Griffis quella della ragazza in chiesa e Gregory Alan Williams è Il dottor Joe Hester. Completano il cast di Miracoli dal cielo Kevin Sizemore nei panni di Garvey e Kelly Collins Lintz in quelli di Emmy.

