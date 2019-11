Fede Alvarez: nuovo horror alla Casa Bianca, trama e anticipazioni

Milioni di fan attendono con trepidazione di scoprire quando approderà sul grande schermo il nuovo film di Fede Alvarez. La Bad hombre, società del regista uruguaiano e di Rodolfo Sayagues, ha firmato infatti un accordo commerciale con la Legendary Pictures, studio cinematografico statunitense.

Grazie alla nuova collaborazione sono in ballo due progetti uno dei quali è un horror definito simile a Shining ma ambientato alla Casa Bianca. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola di Fede Alvarez!

Gli appassionati dell’horror sono in visibilio al pensiero di un nuovo inquietante lungometraggio di Fede Alvarez. L’artista peruviano in pochi anni è riuscito ad attirare l’attenzione del pubblico e della critica grazie ad una vena autoriale davvero interessante. Fin dalla sua prima opera da regista (Los Pocillos) è stato chiaro il suo talento che ha poi riconfermato con con i cortometraggi El Último Alevare, El Cojonudo e Ataque de Pánico!. Nel 2013 poi ha diretto il remake del celebre film La casa dimostrando di saper maneggiare con cura anche il capolavoro di Sam Raimi. Dopo l’apprezzato Man in the Dark, Alvarez si è temporaneamente allontanato dall’horror per lavorare dietro la macchina da presa in Millennium – Quello che non uccide, thriller- poliziesco adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da David Lagercrantz a sua volta seguito della saga Millenium di Stieg Larsson.

Con il nuovo progetto Fede ritorna al suo primo amore che, come già detto in apertura di articolo, non ha ancora un titolo ma è stato descritto come una sorta di Shining ambientato alla Casa Bianca. La sceneggiatura dell’opera è stata affidata a Joe Epstein mentre non è ancora stata resa nota né la sinossi né la data d’uscita del film.

