Squarepusher: titolo nuovo album, quando esce e significato

Squarepusher ha annunciato che il suo prossimo disco, Be Up A Hello, che vedrà la luce il prossimo 31 Gennaio sotto l’etichetta Warp. Era dal 2015 (Damogen Furies) che l’artista britannico non pubblicava un disco di inediti. Sarà il diciannovesimo album di Squarepusher da quando, nel 1995 incise, sotto lo pseudonimo di Duke Of Harringay, il suo Alroy Road Tracks.

Le canzoni dell’album di Squarepusher

In attesa dell’uscita di Be Up A Hello, è stata resa disponibile la tracklist:



01. Oberlove

02. Hitsonu

03. Nervelevers

04. Speedcrank

05. Detroit People Mover

06. Vortrack (singolo scelto da Squarepusher)

07. Terminal Slam

09. Mekrev Bass

10. 80 Ondula



Di queste nove tracce, Vortrack è stata scelta come singolo, in una particolare versione che Squarepusher ha definito “Fracture Remix”.

Nonostante la preminenza dell’artista tra gli esponenti della musica elettronica, secondo un comunicato stampa, la realizzazione di Be Up A Hello ha visto in primo piano un set di attrezzature analogiche, che rimanda alla strumentazione che l’artista ha usato agli esordi.

Un nome di spicco della drill’n’bass

Forse non ha raggiunto il grande pubblico, almeno in Italia, ma Thomas Jenkinson, artista gallese conosciuto come Squarepusher (ma anche Duke Of Harringay al suo esordio e Chaos A.D. su Buzzcaner), nel corso della sua lunga carriera – il suo debutto nel 1995 – è stato riconosciuto come uno dei nomi di spicco della drill’n’bass, un genere musicale che unisce acid music e ambient noise ad una preponderante base drum’n’bass; e infatti proprio del basso l’artista è considerato un virtuoso, dote che mette sempre in luce nei suoi lavori. L’innovatività di Squarepusher è anche l’aver saputo aggiungere tocchi jazz e di electronic music ai suoi lavori. La realizzazione dei suoi dischi lo vede fondere con abilità suoni elettronici, strumenti suonati dal vivo e l’uso di processori di segnale digitale. È uno degli artisti più noti del Regno Unito.

