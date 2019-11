Batman Begins: trama, cast e anticipazioni del film in tv

Il week-end si apre all’insegna del grande cinema d’intrattenimento con Batman Begins. La pellicola del 2005, in onda stasera 22 novembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Christopher Nolan, celebre regista e sceneggiatore britannico noto al pubblico per opere come Following, Memento, Insomnia, Inception, Interstellar e Dunkirk.

Il lungometraggio d’azione, distribuito da Warner Bros, costituisce il reboot della serie prodotta per il grande schermo dedicata all’uomo pipistrello, supereroe ideato da Bob Kane e Bill Finger, ed è inoltre il primo capitolo della trilogia composta da Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Ma qual è la sinossi de Batman Begins?

Il brillante multimiliardario Bruce Wayne, futuro Batman, si trova imprigionato in un carcere del Bhutan, piccolo stato himalayano dell’Asia. La vita dell’uomo è stata segnata da un tragedia che ha condizionato tutta il resto della sua esistenza. Quand’era piccolo infatti i suoi genitori sono stati assassinati davanti ai suoi occhi dal delinquente Joe Chill. La sete di vendetta è però frenata dalla morte di quest’ultimo per mano del mafioso Don Carmine Falcone.

A questo punto allora il ricchissimo detenuto scappa dal luogo di detenzione con Henri Ducard, enigmatico membro dell’organizzazione chiamata Setta delle Ombre. Inizia così per Batman un duro e sfiancante allenamento psicofisico che si rivela molto proficuo. Tuttavia la congregazione ordina a Bruce di dimostrare la sua fedeltà al circolo uccidendo un ladro. Wayne non ha alcuna intenzione di piegarsi al volere della società segreta e fugge portando con sé Ducard. Dopo ben sette anni di assenza, il protagonista torna nella sua Gotham City in cui la criminalità e la corruzione spadroneggiano su tutta la città. Determinato a ristabilire l’ordine e punire i malviventi, il multimiliardario si trasforma nell’uomo pipistrello, giustiziere mascherato. I pericoli però sono dietro l’angolo e non sarà facile per il supereroe portare a termine la sua ardita missione.

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Christian Bale che interpreta Bruce Wayne / Batman. Michael Caine veste i panni di Alfred Pennyworth, Liam Neeson quelli di Henri Ducard / Ra’s al Ghul e Katie Holmes è Rachel Dawes. Gary Oldman recita la parte di James Gordon, Cillian Murphy quella di Jonathan Crane / Spaventapasseri e Tom Wilkinson è Carmine Falcone.

Hanno partecipato al film anche Rutger Hauer nel ruolo di Bill Earle, Ken Watanabe in quello di Falso Ra’s al Ghul e Morgan Freeman che è Lucius Fox. Inoltre Mark Boone Junior è Flass, Linus Roache interpreta Thomas Wayne e Larry Holden è Carl Finch. Infine Colin McFarlane veste i panni di Gillian Loeb e Gerard Murphy quelli del giudice Faden. Completano il cast di Batman Begins Sara Stewart nella parte di Martha Wayne e Richard Brake in quella di Joe Chill.

