Jarboe: nuovo album, titolo e significato. Quando esce

Dovremo aspettare il 17 Aprile per il nuovo disco di Jarboe, Illusory, il numero 19 della sua discografia solista. L’artista, nota prevalentemente come frontwoman degli Swans, sta anche preparando un tour di supporto all’album che la vedrà protagonista in due date italiane.

Illusory: un disco totalmente di Jarboe

L’ex Swans è stata coinvolta a tutto tondo nella realizzazione del suo nuovo disco: non solo ha fornito la sua voce, si è occupata della stesura dei testi e li ha mixati, ma si è assunta anche l’onere della produzione di Illusory. Il disco è stato descritto da un comunicato stampa come “Realmente coinvolgente, nel quale la trama della musica interagisce con il cantato quasi inquietante di Jarboe in modo straordinario. Il suo approccio illuminato dà l’impressione di viaggiare attraverso territori inesplorati”. Lo stesso comunicato giudica come “oscura e riflessiva” la natura dell’album.

Le canzoni di Illusory e il tour

Sette tracce per il nuovo Illusory di Jarboe, rispettivamente Illusory; Arrival; Cathedral; Flight; Into The Arms Of Sleep; Nourish; The Man Of Hate. Il disco uscirà per la Consouling Sounds. L’artwork è opera di Den Sohra, che si è già occupato delle grafiche di Blut Aus Nord, Code, Throane e Amenra. Per quanto riguarda le esibizioni live di Jarboe, l’Illusory Tour toccherà l’italia in due date, entrambe a Maggio: il 5 a Macerata, presso il Circolo Dong; il 6 Maggio sarà il Teatro di Salerno ad ospitare la cantante.

Dagli Swans alla carriera solista

Jarboe La Salle Deveraux, originaria di New Orleans, è nota per essere stata parte degli Swans, dei quali è la cantante – insieme al fondatore Michael Gira – ininterrottamente dal 1984 al 1997. Inizia poi una carriera solista con Anhedoniac nel 1998, anche se già aveva pubblicato lavori suoi dal 1984 al 1995. Anche se ha sempre rifiutato di tornare con i riuniti Swans, Jarboe ha prestato la sua voce su due brani di The Sheer del 2012.

