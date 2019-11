Marracash, nuovo album: presentazione, titoli e significato

Il debutto di Persona, nuovo album di Marracash, risale al 31 Ottobre ed è stato fin da subito baciato dal successo. Nel frattempo, lui ha avuto modo di parlare più diffusamente di sé e della sua nuova fatica.

Il successo di Persona

In un’intervista a Radio Deejay, Marracash, commentando il successo di Persona, balzato in testa alla classifica sia dei dischi più venduti, ha detto: “Al di là dei numeri, che sono stravolgenti, mi sembra sia proprio piaciuto tanto. Mi permetto di dire questa cosa: secondo me a qualche mio collega è girato un po’ il cu… Io penso, anzi, un po’ lo so, che molta gente mi dava già per spacciato“. Marracash ha poi attribuito il successo dell’album al suo essere un disco innovativo e diverso, cosa che i suoi fan hanno recepito subito. Il successo è stato tale da fargli conquistare il Disco d’Oro in una sola settimana e aggiungere altre tre date a quella prevista al Forum di Milano.

Persona: ad ogni brano una parte del corpo

Qual è però la particolarità di Persona, il nuovo disco di Marracash? Quella di avere ogni brano abbinato a una parte del corpo. Così, Body Parts è associata ai denti, Qualcosa in cui credere allo scheletro, Quelli che non pensano al cervello. Il sangue è il riferimento di Appartengo, mentre Poco di buono si riferisce al fegato e Bravi a cadere ai polmoni. Non sono Marra si associa alla pelle, Supreme all’ego e Sport, ovviamente, ai muscoli. Da buttare è un rimando ai genitali, Crudelia (parla di una storia complicata che Marracash ebbe prima di conoscere la sua attuale compagna Elodie) ai nervi, G.O.A.T. al cuore, Madame all’anima, Tutto questo niente agli occhi, per finire con lo stomaco, abbinato al brano Greta Thunberg.

Marracash: “Fabri Fibra? Ci piacciamo”

Marracash non conferma né smentisce la probabile collaborazione con il collega Fabri Fibra. Nell’intervista a Radio Deejay, ha infatti detto: “Un album con Fabri Fibra sarebbe una bella cosa, non posso dirti altro. Come sai io e Fabri abbiamo un super rapporto, abbiamo già delle collaborazioni in vista, abbiamo anche già inciso qualcosa, quindi sicuramente qualcosa faremo“.

Marracash e la sua vita privata

L’intervista a Deejay Chiama Italia ha portato Marracash a parlare anche di temi più privati, dal rapporto con Elodie, definita “Una donna molto saggia“, ma soprattutto del suo disturbo bipolare che affronta ormai da anni. “È in forma leggera, non prendo farmaci“. Di questo aveva già parlato in un’altra intervista a Daria Bignardi, affermando: “È trendy dire sono bipolare”, facendo capire che invece è un problema serio, scoperto dopo aver finito King Of Rap: “Sono andato da uno psicologo e da uno psichiatra, entrambi, e mi hanno detto che avevo lievemente questo disturbo”. Parole molto sagge, che sottolineano come certi disturbi non possano essere fatti passare come una cosa “di tendenza”, ma debbano essere affrontati con cognizione di causa.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it