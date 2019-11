L’Isola di Pietro 4: trama, cast e anticipazioni. Quando esce?

In concomitanza con la messa in onda dell’ultima puntata della serie televisiva che vede come protagonista Gianni Morandi, i telespettatori si chiedono quando e se uscirà la quarta stagione.

L’Isola di Pietro 4 non è ancora in fase di produzione, ma gli autori non escludano che le vicende del pediatra e della sua famiglia possano avere un ulteriore seguito. Gianni Morandi potrebbe dunque interpretare, ancora una volta il ruolo di Pietro Sereni, pediatra dedito anima e corpo alla propria professione.

L’Isola di Pietro 4: trama, cast e anticipazioni. Chi saranno i protagonisti della nuova stagione

Insieme al noto cantante, nella quarta stagione potremmo ritrovare il giovane Erasmo Genzini, la show girl Lorella Cuccarini, Chiara Baschetti e Cosima Coppola. Nessuna fonte certa su una possibile presenza, il prossimo anno, dell’attrice Francesca Chillemi, new entry della terza stagione appena conclusa.

L’Isola di Pietro 4: trama ultima puntata terza stagione in onda stasera Canale 5

L’ultima puntata della terza stagione de L’Isola di Pietro andrà in onda questa sera, venerdì 22 novembre, su Canale 5.

La morte della giovane Chiara è ancora avvolta dal mistero e, mentre Valerio si occupa di indagare sul passato della vittima, Monica si costituisce. La confessione della donna, però, non convince per nulla Elena, la quale è convinta che Monica stia in realtà coprendo qualcun altro.

Diego, dal canto suo, ha scoperto di essere il padre naturale della piccola Anna, rimasta orfana in seguito all’omicidio di Chiara. L’uomo ha intenzione di prendersi le proprie responsabilità di genitore, ma prima vuole scoprire a tutti i costi chi e perché ha tolto barbaramente la vita alla giovane madre. Nel frattempo, il vicequestore aggiunto Valerio comunica con una lettera di dover partire per un viaggio imminente e sparisce senza lasciare traccia. Entrando di nascosto nel suo ufficio, Elena scopre che negli ultimi mesi di indagini l’uomo ha cercato inspiegabilmente di occultare ogni tipo di prova. Che sia proprio lui l’assassino di Chiara?

