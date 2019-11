Tutti i ricordi di Claire: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

L’attesa è finita, Tutti i ricordi di Claire finalmente è approdato sul grande schermo. La pellicola del 2018, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 21 novembre 2019, è stata diretta da Julie Bertuccelli, regista francese nota al grande pubblico per opere come Dernières nouvelles du cosmos, School of Babel, The Tree, Empreintes, Since Otar Left e La fabrique de juges ou les régls du jeu.

Il lungometraggio drammatico, distribuito da Movies Inspired, racconta la storia di una donna convinta di stare trascorrendo l’ultimo giorno di vita e decide di vendere tutti i suoi averi. Ma qual è la sinossi di Tutti i Ricordi di Claire?

Tutti i ricordi di Claire: trama e anticipazioni del film al cinema

Villaggio dell’Oise, a Verdonne. È una splendida giornata di inizio estate quando Claire si sveglia con una certezza nel cuore: quelle saranno le ultime ventiquattro ore della sua vita sua vita sulla terra. Sicura che la premonizione sia vera, la donna decide di svuotare la casa spostando tutti gli averi che ha collezionato nel corso del tempo in giardino per metterli in vendita.

Le cose in esposizione sono molto preziose e rappresentano tutti i ricordi di Claire, i momenti più emozionanti della sua esistenza. Attirati dalla bellezza degli oggetti, curiosi e passanti acquistano vecchi cimeli e opere di grande valore a prezzi ridicoli. Dare via i beni materiali rappresenta per la protagonista accettare la morte, i propri fallimenti e le sue contraddizioni. Questo gesto apparentemente folle porta Marie, figlia della donna che a causa di molte incomprensioni non vede la madre da anni, a tornare a casa.

Il cast del film

In Tutti i ricordi di Claire Catherine Deneuve interpreta Claire Darling mentre Chiara Mastroianni è Marie Darling. Alice Taglioni veste i panni di Claire da giovane, Laure Calamy quelli di Martine Leroy e Samir Guesmi è Amir.

Completano il cast del film Johan Leysen e Olivien Rabourdin che recita la parte di Claude.

