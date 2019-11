Pilgrim: trama, cast e anticipazioni del nuovo film horror

L’inverno si apre all’insegna del mondo dell‘horror con il terrificante Pilgrim. La nuova pellicola spaventosa pellicola, distribuita dalla piattaforma streaming di video on-demand Hulu, fa parte di Into the Dark, serie antologica di lungometraggi in cui ogni episodio è a sé stante e ispirato a una festività del mese in cui è stato pubblicato.

La collana da brivido fino ad ora ha riscosso un grande successo anche grazie alla casa di produzione Blumhouse, fondata nel 2000 da Jason Blum che si occupa principalmente del lato oscuro del cinema finanziando opere come Paranormal Activity, Insidious, La notte del giudizio, Sinister e Oculus – Il riflesso del male. Ma vediamo insieme la sinossi di Pilgrim!

Pilgrim: trama e anticipazioni del nuovo film horror

Diretto da Marcus Dunstan, il nuovo lungometraggio è ambientato durante il Ringraziamento, festa di origine cristiana celebrata per ringraziare Dio per il raccolto e tutte le cose ottenute durante l’anno precedente. Non è certo la prima volta che una ricorrenza lieta viene trasposta in versione horror ma nel corso degli anni i registi si sono concentrati principalmente sulle vacanze natalizie.

Nella nuova pellicola di Into the Dark, una donna invita a casa propria i rievocatori di Pilgrim con la speranza che i suoi familiari possano vivere a pieno lo spirito della Festa del Ringraziamento e finalmente mettere da parte i cellulari fonte di distrazione per ognuno di loro. Quella che sembra una bella idea per passare del tempo assieme, ben presto si trasforma in un incubo ad occhi aperti per i protagonisti che scopriranno sulla propria pelle le origini funeste della ricorrenza che nasconde violenze e brutali omicidi.

Il cast del film

In Pilgrim Reign Edwards interpreta Cody mentre Kerr Smith è Shane. Courtney Henggeler veste i panni di Anna, Peter Giles quelli di Ethan e Beth Curry è Katherine.

Hanno partecipato al film anche Antonio Raul Corbo nel ruolo di Tate, Taj Speights in quello di Finn ed Elyse Levesque che è Patience. Inoltre Tessa Goss recita la parte di Diane, Dana L.Wilson è Gina e Kathryn Taylor Smith è la mamma di Cody. Completano il cast David Mattey, Perry Smith, Charles Currier e Ken Dickason che sono i Pilgrim.

