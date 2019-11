Jack Taylor: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 21 novembre 2019 alle ore 21:10 sul canale Giallo Tv è andato in onda uno show crime datato 2010 di enorme spessore: stiamo parlando di Jack Taylor. La serie tv è basata sulla saga di romanzi del celebre autore Ken Bruen, riadattato per il piccolo schermo da Marteinn Thorisson e Marcus Fleming. Protagonista di Jack Taylor è Iain Glen, il quale ha vinto il premio Orso d’Argento per la sua prestazione all’interno dello show. Glen è famoso al grande pubblico per aver interpretato Ser Jorah Mormont nella serie tv Game Of Thrones.

Cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla trama e il cast dello show.

Jack Taylor: la trama

La storia della serie tv ruota intorno la figura di un ex poliziotto cacciato dal dipartimento a causa del suo carattere trasgressivo e incontrollabile. Essendo Jack Taylor un uomo tutto di un pezzo, con i suoi principi e valori morali, l’ex poliziotto decide di dedicarsi all’investigazione privata con lo scopo di continuare a combattere il crimine presente nella sua città. Nella sua lotta, sarà affiancato da Kate, una poliziotta pronta a rischiare la sua carriera in nome della giustizia, e Cody, la nuova assistente di Jack. Quest’ultimo si mostrerà in grado di non fermarsi davanti a niente e nessuno, sfidando sia il panorama ecclesiastico che quello politico. Nel corso delle sue indagini si imbatterà in casi estremi, tra scandali sessuali e crimini religiosi. Jack è il classico investigatore in pieno stile hard-boiled, tormentato da problemi di dipendenza da alcool e dal peso della solitudine.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Jack Taylor e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Iain Glen veste i panni di Jack Taylor; Killian Scott nel ruolo di Cody Farraher; Nora-Jane Noone interpreta Kate Noonan; Tara Breathnach è Anne Henderson; Frank O’Sullivan veste i panni di Clancy; Pádraic Breathnach nel ruolo di Padre Malachy.

