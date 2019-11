Condividi su

Nuovo album Selena Gomez: data uscita, titoli e significato

Selena Gomez, con un post sul suo sito ufficiale, ha comunicato la data del suo nuovo album: 10 Gennaio 2020. Al momento non si sa nulla di più preciso sul disco: né il titolo (qualcuno ipotizza Selena Gomez) e neanche se la copertina apparsa sul suo sito sia quella definitiva.

Cosa si sa del nuovo album

Praticamente nulla, anche se è probabile che della tracklist facciano parte Lose You To Love Me e Look At Her Now: pubblicate a 24 ore di dstanza il 23 e 24 Ottobre, sono una testimonianza della “nuova” Selena Gomez, che ha detto:

“Mi è sembrato che queste due canzoni pubblicate completassero la storia di come ci si può alzare, indipendentemente dalle sfide che la vita comporta. Spegnere il rumore e vivere la tua vita alle tue condizioni”.

L’album in arrivo a Gennaio è il terzo da solista per la cantante americana, il cui ultimo lavoro è Revival, uscito il 9 Ottobre 2015.

Un’artista poliedrica

Non soltanto la musica nella vita di Selena Gomez: infatti mosse i primi passi nello show business con una parte in Barney & Friends. Nel 2004, grazie a un casting a Grand Prairie, dove è nata il 22 Luglio 1992, fu ingaggiata dalla Disney: da qui una serie di esperienze in varie produzioni della multinazionale di Burbank (I Maghi Di Waverly le valsero due Emmy Award) e dal 2008, le prime esperienze musicali prima con i Selena Gomez & The Scene e successivamente, dal 2013, come solista. Da questo momento l’artista alternerà recitazione e canto, con valutazioni della critica tendenzialmente positive e una popolarità sempre crescente tra il pubblico. Lo stile? Così come altre colleghe provenienti dalla Disney, come Demi Lovato e Miley Cyrus, un pop con diverse sfumature, che mira a intercettare i trend e i gusti dell’audience.

I problemi di salute e l’impegno sociale di Selena Gomez.

Scesa dal palco, Selena Gomez è attiva anche nel sociale. In questi anni è stata protagonista di attività benefiche e campagne di sensibilizzazione ed è portavoce dell’UNICEF per alcune iniziative di raccolta fondi (Trick-Or-Treat Campaign, a favore dei bambini bisognosi) e più recentemente per combattere la carenza d’acqua in zone disagiate. Ha una sua compagnia di produzione, la July Moon Productions, una sua linea di abbigliamento e un suo profumo ed è stata protagonista di importanti campagne pubblicitarie. Il 14 Settembre 2017 ha annunciato di essersi sottoposta a un trapianto di reni, un quanto da anni soffre di una patologia, il lupus, che aveva aggredito il suo apparato endocrino. Il suo ultimo lavoro è un documentario, Living Undocumented, del quale è produttore esecutivo. Mostra le vicende di otto famiglie che cercano di arrivare negli USA senza documenti e, attraverso sei puntate, punta i riflettori sulle leggi che regolano l’immigrazione negli Stati Uniti e delle distorsioni del complesso sistema di accoglienza. Il documentario è disponibile su Netflix dal 2 Ottobre 2019.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it