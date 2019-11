Condividi su

Coldplay, nuovo album: data uscita, titoli canzoni e significato

Sono passati alcuni giorni dalla pubblicazione del nuovo album dei Coldplay: il 22 Novembre è stato presentato in esclusiva durante un concerto diviso in due parti che si è tenuto in Giordania. A qualche giorno dal debutto, il cantante Chris Martin ha fatto una clamorosa dichiarazione sulle prossime esibizioni live della band.

Everyday Life: un disco dalle molte sfaccettature

È certamente un disco complesso, Everyday Life dei Coldplay. Sia come influenze musicali – c’è un po’ di tutto: dal pop, alle parti orchestrali e corali, dal rock al folk, suggestioni in arrivo da tutto il mondo, campionamenti tratti da trasmissioni TV, poesie e anche tocchi gospel -, sia come concept: si avverte un forte impegno sociale, con riferimenti che vanno dalla lotta contro le discriminazioni e l’ineguaglianza sociale, alle istanze ambientaliste. Anche il classico sound dei Coldplay è rispettato, specialmente nella seconda parte, Sunset. Le due parti sono infatti diverse tra loro: più orchestrale e “spirituale” Sunrise, più vivace e ricca di rimandi allo stile della band inglese Sunset. Un disco che, come aveva detto il frontman dei Coldplay Chris Martin: “Parla semplicemente di cosa significhi essere umano”.

La tracklist del nuovo disco dei Coldplay

Disponibile dal 22 Novembre, Everyday Life dei Coldplay si compone di 16 canzoni (17 nell’edizione giapponese) divise in due parti, Sunrise e Sunset. Eccovi i titoli:

Sunrise: Sunrise; Church; Trouble In Town; BrokEn;

Daddy; WOTW / POTP; Arabesque; When I Need A Friend.

Sunset: Guns; Orphans; Èko; Cry Cry Cry; Old Friends; بنی آدم; Champion Of the World; Everyday Life.

La versione giapponese del nuovo album dei Coldplay contiene una canzone in più: Flags.

I Coldplay: niente concerti per il nuovo album

Certamente farà discutere quel che ha detto Chris Martin riguardo alle esibizioni live di supporto al nuovo album. Oltre ai due concerti (ma senza il pubblico) in Giordania e quello previsto per il 25 Novembre al Natural History Museum di Londra non ve ne saranno altri. Almeno per ora. Il cantante ha infatti dichiarato che la band sospenderà per un paio d’anni l’attività dal vivo per mettere a punto dei criteri volti a minimizzare l’impatto ambientale dei concerti. In un’intervista alla BBC, Chris Martin ha infatti affermato:

“ Vorremmo fosse a emissioni zero: la parte più difficile è legata ai voli in aereo. Il nostro sogno è fare un concerto dove non venga utilizzata plastica monouso e che sia in gran parte alimentato a energia solare”.

I Coldplay si aggiungono alle sempre più numerose band che hanno sviluppato una coscienza green. Moda o interesse sincero? Comunque sia, se riusciranno a influenzare i fan facendo in modo che assumano comportamenti sempre più eco-sostenibili, sarà tanto di guadagnato.

