Dove vedere Valencia-Chelsea in diretta streaming e in tv

Appuntamento fissato per mercoledi 27 Novembre per la partita Valencia-Chelsea. La gara andrà in scena alle ore 18:55 allo stadio Mestalla. Partita valevole per la quinta giornata di UEFA Champions League.

Come arrivano entrambe le squadre

Il Valencia si presenta al match con una condizione non al massimo. I ragazzi di Celades, sono reduci dalla sconfitta in campionato contro il Betis fuori casa per 2-1. Tutto sembrava andare per il verso giusto dopo le due vittorie di fila contro l’Espanyol e il Granada, invece la squadra spagnola si presenta alla sfida interna contro il Chelsea con ancora qualche problema. In Champions League, il Valencia sta andando benissimo, sono 7 i punti conquistati in 4 giornate ed è reduce dal 4-1 contro il Lille, quest’ultimo momentaneamente ultimo in classifica con un solo punto conquistato in 4 giornate.

Il Chelsea si presenta alla stessa maniera del Valencia. I Blues in campionato, sono reduci dal 2-1 rimediato fuori casa contro il Manchester City. I ragazzi di Guardiola dopo 7 vittorie di fila si fermano all’Etihad Stadium e si trovano a dover rincorrere la parte alta della classifica. La storia si ripete anche in Champions League, dove i giocatori del Chelsea si trovano in seconda posizione a pari punti con la capolista Ajax. I Blues sono reduci dal pareggio ottenuto in casa proprio contro la squadra olandese e sicuramente vorranno dare il massimo per continuare la loro corsa in testa al girone.

La situazione del girone H è dunque tutta da stabilire ancora. Questa giornata si preannuncia interessante per decretare chi sia la capolista del girone.

Valencia-Chelsea: probabili formazioni

VALENCIA (4-4-2): Cillesen; Costa, Paulista, Garay, Wass; Kang-in, Parejo, Coquelin, Torres; Gomez, Rodrigo.

Allenatore: Albert Celades

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Alonso, Zouma, Tomori, Azpilicueta; Kovacic, Jorginho, Kantè; Mount, Abraham, Pulisic.

Allenatore: Frank Lampard

Dove vedere Valencia-Chelsea in diretta tv e streaming

Il match Valencia-Chelsea verrà trasmesso in diretta tv ed esclusiva Sky Sport.

