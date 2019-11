Condividi su

Real Madrid-PSG: probabili formazioni, pronostico e quote.

La Champions League torna in campo e si appresta a vivere la super sfida Real Madrid-PSG. Il Santiago Bernabeu di Madrid si preannuncia tutto esaurito per una serata di grande spettacolo. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00 di martedì 26 novembre. La direzione di gara è affidata all’arbitro portoghese Artur Dias, coadiuvato dagli assistenti Tavares e Soares, mentre in sala VAR ci sarà Martins.

Real Madrid-PSG: pronostico e quote

Il Paris Saint-Germain è già qualificato agli ottavi di finale di Champions League ma non è ancora certo del primo posto. Il vantaggio sul Real Madrid è infatti di 5 punti, stesso vantaggio che gli spagnoli possono vantare sul Club Brugge terzo in classifica. Con un pari Il PSG sarebbe certo del primato nel gruppo A; anche i blancos potrebbero accontentarsi di un punto, ma davanti al loro pubblico cercheranno di conquistare l’intera posta in palio.

Le quote dei maggiori bookmakers italiani per Real Madrid-PSG vedono i padroni di casa favoriti. La squadra di Zidane appare decisamente in ripresa dopo un avvio di stagione per nulla esaltante e il PSG sarà un banco di prova importante. La quota dei madrileni si attesta in media attorno al 2,35. I parigini stanno dominando in Ligue 1 e anche in Champions League non hanno sbagliato un colpo. Un eventuale successo in terra spagnola è quotato tra 3,60 e 3,85.

Le probabili formazioni del big match di Champions

Per un match importante come Real Madrid-PSG i due tecnici non guarderanno alla classifica e proporranno le loro migliori formazioni. Zidane non avrà a disposizione James Rodriguez e Lucas Vazquez, entrambi fuori per infortunio. In dubbio anche la presenza di Nacho. In casa PSG arrivano buone notizie dall’infermeria: contro il Lille è tornato titolare Neymar e anche Mbappé è entrato a partita in corso. Sembra invece certa l’assenza di Verratti.

Di seguito le probabili formazioni di Real Madrid-PSG:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard. All.: Zidane.

PSG (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Draxler; Di Maria, Icardi, Neymar. All.: Tuchel.

