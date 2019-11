Condividi su

Lipsia-Benfica, UCL: probabili formazioni, pronostico e quote

Mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 21:00 andrà in scena Lipsia–Benfica, gara valevole per la 5° giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, nonché decisiva per le sorti del girone G. Ecco il punto sulla gara.

Lipsia-Benfica, come arrivano le due squadre

Lipsia–Benfica è la sfida tra la prima e l’ultima forza del girone G.

Il Lipsia di Julian Nagelsmann – secondo in Bundesliga e in striscia positiva da quattro gare – arriva alla sfida col vento in poppa. Oltre al privilegio di poter giocare col sostegno del pubblico casalingo, infatti, con le due vittorie ottenute contro i russi dello Zenit ha rimesso sulla retta via un girone che – dopo la sconfitta occorsa in casa col Lione – poteva sembrare già parecchio compromesso, ottenendo inoltre la prima posizione. D’altra parte, però i tori dovranno fare i conti con assenze pesanti, quali Orban, Konatè e Mukiele.

Anche il Benfica, al pari del Lipsia, vive un ottimo momento di condizione in campionato (10 successi e un solo k.o.), al quale, tuttavia, non abbina un’altrettante condizione in UCL.

La squadra di Bruno Lage, infatti, con un solo successo ottenuto, occupa la quarta e ultima piazza del girone G, alle spalle di Lione (7 punti) e Zenit San Pietroburgo (4 punti), e vede – ormai a due sole giornate dalla fine – la qualificazione agli ottavi allontanarsi sempre più.

Alla Red Bull Arena sarà dunque vera battaglia: chi per ottenere il pass per gli ottavi, che per provare a mantenere accese le speranze di qualificazione.

Le probabili formazioni della gara

RB Lipsia (3-4-3): Gulaksi; Upamecano, Ilsanker, Klostermann; Halstenberg, Laimer/Kampl, Demme, Sabitzer; Forsberg, Poulsen/Nkunku, Werner Allenatore: Julian Nagelsmann

Benfica (4-4-2): Vlachodimos; Tavares, Rubèn Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Luis, Gabriel Pires, Cervi; Carlos Vinicius, Ciquinho Allenatore: Bruno Lage

Le quote e il pronostico di RB Lipsia-Benfica

I principali siti di betting vedono in RB Lipsia–Benfica un match a senso unico a favore dei padroni di casa. La vittoria dei biancorossi, infatti, è quotata circa a 1,50, quella lusitana intorno al 6,50, mentre il pareggio verrebbe pagato intorno a quota 4,30.

