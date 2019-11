Condividi su

Tottenham-Olympiacos: pronostico, quote e probabili formazioni

Torna la Champions League per la quinta giornata della fase a gironi. Il Tottenham Hotspur Stadium ospita l’incontro Tottenham-Olympiacos, sfida valida per il Gruppo B.

Sarà il bulgaro Georgi Kabakov a dirigere la partita, assistito in sala VAR dall’italiano Fabbri. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 26 novembre. Tottenham secondo in classifica a quota 7 punti e non ancora certo della qualificazione agli ottavi di finale, Olympiacos ultimo con un solo punto conquistato.

Pronostico e quote dell’atteso match del gruppo B di Champions League

Esordio vincente per Jose Mourinho sulla panchina degli Spurs: il portoghese ha superato il West Ham nell’ultima giornata di campionato e torna a calcare, adesso, anche il palcoscenico europeo.

I londinesi appaiono nettamente favoriti, sia per il fattore campo che per la superiore caratura tecnica. Le quote di Tottenham-Olympiacos vanno proprio in questa direzione. La vittoria del Tottenham è infatti quotata tra 1,25 e 1,31, mentre il poco probabile successo esterno dei greci schizza fino a 12,00.

Clicca qui per tutte le ultime notizie del Termometro Sportivo

Tottenham-Olympiacos: le formazioni

In vista di Tottenham-Olympiacos, Mourinho dovrebbe affidarsi all’undici titolare che ha sconfitto il West Ham. In mediana dunque ancora Winks e Dier, mentre sarà Aurier ad agire nel ruolo di terzino destro. In porta ci sarà Gazzaniga vista l’indisponibilità di Lloris. Il portiere francese, infortunatosi i primi d’ottobre durante la partita con il Brighton, rientrerà solo a gennaio. Non ci sarà neppure Lamela, mentre è in forte dubbio la presenza di Vertonghen.

Tra le fila dei greci saranno assenti il lungodegente Fortounis e Cissé. L’allenatore Pedro Martins potrebbe concedere una chance dal primo minuto a Torosidis e Valbuena, in tal caso si accomoderebbero in panchina Tsimikas e Randelovic. Il punto di riferimento offensivo sarà Guerrero.

Ecco le probabili formazioni di Tottenham-Olympiacos;

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Dier, Winks; Lucas Moura, Alli, Son; Kane. All.: Mourinho.

Olympiacos (4-3-3): José Sá; Elabdellaoui, Semedo, Meryah, Torosidis; Guilherme, Camara, Bouchalakis; Valbuena, Guerrero, Podence. All.: Martins.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it