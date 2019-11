Condividi su

Barcellona-Borussia Dortmund: probabili formazioni, pronostico e quote



Mercoledì 27 novembre alle 21:00, si giocherà al Camp Nou Barcellona-Borussia Dortmund, match valido per la quinta giornata di Champions League del gruppo F.

Il Barca vuole chiudere la qualificazione

Il Barcellona comanda il gruppo F con 8 punti, lasciandosi alle spalle Borussia Dortmund e Inter rispettivamente a 7 e 4 punti. Dopo il passo falso con lo Slavia Praga (0-0 in trasferta) i blaugrana non vogliono più commettere errori cercando di ottenere la vittoria e la matematica qualificazione già questo mercoledì.



Contro il Borussia Dortmund, nel match di andata la squadra di Valverde non è andata oltre il pareggio rischiando di perderla quando Reus si è fatto parare un rigore dal suo connazionale Ter Stegen. Per quanto riguarda la situazione in campionato, il Barcellona viene da una vittoria pesantissima sul campo del Leganés: 3 punti che hanno permesso ai blaugrana di mantenere la vetta della classifica a pari punti con il Real Madrid.



Secondo i bookmakers la vittoria del Barca contro le Wespen è quotata a 1,53. A differenza del match di andata sarà presente dal primo minuto Messi, quindi l’over 2,5 sarebbe una quota gradita, a 2,50.

Clicca qui per tutte le ultime notizie del Termometro Sportivo

Serve un risultato scaccia-Inter

Il Borussia Dortmund dopo la clamorosa remuntada contro i diretti avversari dell’Inter, si sono momentaneamente assicurati il secondo posto nel gruppo F, staccando i nerazzurri di 3 punti. Ma le insidie sono dietro l’angolo.



Alle Wespen un pareggio contro i blaugrana farebbe comodo perché all’ultima giornata andrebbe ad affrontare lo Slavia Praga, sfruttando così il risultato di Inter-Barcellona.

L’andamento in campionato dei tedeschi non è dei migliori, al sesto posto in classifica e a 5 dai cugini del Monchengladbach che comandano la Bundesliga. Contro il Barcellona la squadra di Favre si presenta senza Delaney, infortunato alla caviglia, e con Paco Alcacer in dubbio per un problema al ginocchio. La vittoria del Borussia è quotata a 6,40 (sarebbe una vera e propria impresa) mentre il pareggio a 4,60.

Le probabili formazioni del match di vertice del gruppo F

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, de Jong; Messi, Griezmann, Suarez.



ALLENATORE: Valverde



BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel, Weigl; Sancho, Gotze, Hazard; Alcacer.



ALLENATORE: Favre

Dove vedere la partita in diretta streaming e tv

Barcellona-Borussia Dortmund sarà visibile su Sky, nei canali Sky Sport Football (per la diretta integrale), Sky Sport Collection(Diretta-gol).

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it