Juventus-Atletico Madrid: pronostico, quote e formazioni

All’Allianz Stadium di Torino si gioca Juventus-Atletico Madrid, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Squadre in campo martedì 26 novembre alle ore 21:00. L’arbitraggio è affidato all’inglese Anthony Taylor, supportato dagli assistenti Beswick e Nunn e da Attwell in sala VAR. La Juventus, già certa del passaggio agli ottavi di finale, guida il Gruppo D con 10 punti, seguita dall’Atletico Madrid a quota 7. Più staccate si trovano Lokomotiv Mosca e Bayer Leverkusen (entrambe a quota 3).

Pronostico e quote del big match del gruppo D

L’Allianz Stadium è un vero e proprio fortino per la Juventus e le prestazioni degli uomini di Sarri stanno via via diventando sempre più convincenti. I favori del pronostico per Juventus-Atletico Madrid pendono decisamente dalla parte dei bianconeri anche per via del momento difficile che stanno vivendo i colchoneros. Squadra dotata di ottime qualità tecniche, la formazione di Simeone ha sempre fatto della grinta la propria arma migliore. Qualcosa si è però inceppato in questa stagione. Ne sono testimoni i sei pareggi ottenuti negli ultimi otto turni di campionato e la sconfitta contro Il Bayer Leverkusen nella quarta giornata di Champions League.

Le quote di Juventus-Atletico Madrid vedono i bianconeri favoriti, con quote che oscillano tra 2,05 e 2,20. La vittoria esterna degli spagnoli si attesta tra 3,75 e 4,10 mentre il pareggio è mediamente quotato intorno a 2,20.

Juventus-Atletico Madrid: le formazioni

In vista di Juventus-Atletico Madrid il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri dovrebbe ritrovare Cristiano Ronaldo, sempre letale contro i colchoneros. Ramsey si schiererà sulla trequarti, probabili le assenze di Douglas Costa e de Ligt. Tanti assenti in casa Atletico. Non ci saranno Gimenez, Savic, Vrsaljko e Diego Costa. Sarà dunque Correa ad affiancare Morata in avanti, mentre nel reparto arretrato agiranno ancora Lodi e Hermoso. In dubbio anche la presenza di Joao Felix.

Riportiamo di seguito le probabili formazioni di Juventus-Atletico Madrid:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All.: Sarri.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Hermoso, Felipe, Lodi; Lemar, Llorente, Herrera, Koke; Correa, Morata. All.: Simeone.

