In punta di piedi: trama, cast e anticipazioni stasera su Rai 1

La settimana si apre all’insegna delle grandi emozioni con In punta di piedi. Il lungometraggio del 2018, in onda stasera 25 novembre 2019 alle 21.25 su Rai 1, è stato diretto da Alessandro D’Alatri, regista, sceneggiatore e attore italiano noto al grande pubblico per film come Americano rosso, Senza pelle, I giardini dell’Eden, Casomai, Commediasexi e The Startup.

La pellicola dai toni drammatici, sceneggiato da Pier Francesco Corona, Raffaele Verzillo e Maura Nuccetelli, si ispira ad eventi realmente accaduti. Ma qual è la sinossi di In punta di Piedi?

In punta di piedi racconta la storia di Angela, bambina di soli undici anni con un sogno nel cassetto: diventare una grande ballerina. La piccola porta avanti con determinazione e coraggio la sua passione nonostante le condizioni familiari e il contesto in cui si trova. La ragazzina infatti vive a Secondigliano, quartiere problematico della periferia di Napoli, e suo padre Vincenzo è uno dei massimi esponenti del clan camorristico degli Scissionisti.

Per scongiurare un agguato, la protagonista insieme alla madre Nunzia vive reclusa in casa mentre due scagnozzi le controllano continuamente. La donna però non ha alcuna intenzione di compromettere il futuro della figlia e contro il volere del marito riesce, seppur con grandi difficoltà, a far seguire ad Angela le amate lezioni di danza in punta di piedi.

Il cast completo del film

Bianca Guaccero interpreta Lorenza mentre Cristina Dell’Anna è Nunzia. Marco Palvetti veste i panni di Vincenzo Lerro, Giorgia Agata quelli di Angela e Frédéric Moulin è Marcel. Inoltre fanno parte del cast di In punta di piedi Elena Foresta nel ruolo di Lucia, Anna Ammirati in quello di Rita Casagrande e Pippo Cangiano che è Pippo Cangiano.

Hanno partecipato al film anche Antonio De Matteo nella parte di Capitan Piciello, Raffaele Vassallo in quella di O Maresciallo. Infine Peppe Miale è Achille Casagrande e Luigi Iacuzio è Gaetano A ‘Nguenta.

