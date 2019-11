Condividi su

Dove vedere Tottenham-Olympiakos in diretta streaming e in tv

Martedi 26 Novembre al Tottenham Hotspur Stadium, andrà in scena la sfida Tottenham-Olympiakos. Calcio d’inizio per le ore 21.

Come arrivano entrambe le squadre

Il Tottenham dopo ben 5 giornate ritorna a vincere. Dopo l’esonero di Mauricio Pochettino, i giocatori del Tottenham al debutto del nuovo allenatore Josè Mourinho riescono a tornare a vincere in campionato, come testimonia la partita fuori casa contro il West Ham per 2-3. Questi 3 punti conquistati all’esordio del tecnico portoghese, portano serenità ai tifosi e ai giocatori che stavano entrando letteralmente in crisi. Gli Spurs grazie a questa vittoria confermano il loro decimo posto in classifica con 17 punti ottenuti in 13 giornate e si portano in pari con il Manchester United. Mourinho vorrebbe ripetersi anche in Champions League. Ottenendo una vittoria contro l’Olympiakos, gli Spurs si porterebbero a quota 10 punti in modo da chiudere definitivamente il discorso qualificazione.

L’Olympiakos è in una situazione differente rispetto al Tottenham. I giocatori dell’Olympiakos, comandano la classifica del campionato di Super League greca con 27 punti ottenuti in 11 giornate. I ragazzi di Pedro Martins sono reduci da un brutto pareggio fuori casa contro il Paniōnios, ultimo in classifica con soli 3 punti. Totalmente diversa è la situazione dell’Olympiakos per quanto riguarda la classifica della Coppa dalle Grandi Orecchie. Biancorossi che si trovano all’ultimo posto con un solo punto in 4 giornate, ottenuto proprio con gli Spurs alla prima giornata di qualificazione di Champions. I greci rischiano perciò di non arrivare neanche in Europa League vista la loro situazione disastrosa in classifica.

Tottenham-Olympiakos: probabili formazioni

TOTTENHAM(4-2-3-1): Gazzaniga; Foyth, Rose, Ndombele, Alderweireld; Davinson Sánchez, Lo Celso, Sissoko; Kane, Dele Alli; Son Heung-Min.

Allenatore: José Mourinho

OLYMPIAKOS(4-3-3): José Sá; Elabdellaoui, Tsimikas, Camara, Papadopoulos; Rúben Semedo, Bouchalakis, Guilherme; Guerrero, Daniel Podence, Giorgos Masouras.

Allenatore: Pedro Martins

Federico Valverde, il nuovo che avanza in casa Real Madrid

Dove vedere Tottenham-Olympiakos in diretta tv o streaming

Il match Tottenham-Olympiakos verrà trasmesso in diretta tv ed esclusiva Sky Sport.

