Olimpia Milano Vs Dinamo Sassari: il big match della decima giornata

Olimpia Milano Vs Dinamo Sassari: il Big match di Lba

Domenica 24 Novembre alle ore 17 è andata in scena al Forum di Assago la partita di cartello di questa decima giornata di campionato. I Giganti di Sardegna si devono arrendere con onore alla squadra di Milano per 90-78 dopo una battaglia di quaranta minuti.

Olimpia Milano Vs Dinamo Sassari: La cronaca della partita

I ragazzi della Dinamo guidati da coach Gianmarco Pozzecco arrivano a Milano dopo la vittoria in coppa e la voglia di replicare i successi contro l’Olimpia della scorsa stagione. Ad attenderli vi è l’Armani, agguerrita e con la voglia di dimostrare il proprio valore in campionato dopo una partenza in sordina. Sulla panchina di Milano siede Bialaszewski, che sostituisce Coach Messina, assente per influenza. In un Forum quasi sold-out inizia un primo quarto all’insegna dell’equilibrio che si chiude sul 23-21. Il secondo quarto si apre con 5 punti di Dyshawn Pierre, sempre più leader della Dinamo, a cui però risponde subito l’Armani con le Triple di Luis Scola e Mack.

Si va negli spogliatoi sul +7 per Milano (42-35) che subito nei primi minuti del terzo quarto allunga sul +13 grazie all’eterno Scola e qualche giocata del “Chacho” Rodriguez. La Dinamo non è mai morta e grazie al solito Pierre, la tripla di Spissu e la forza di Miro Bilan riaggancia i bianco-rossi già in chiusura di quarto. Inizia l’ultimo quarto e il Banco si porta in vantaggio sul 59-64. Da questo momento inizia una tesa battaglia punto a punto fino a quando Nedovic, non brillante per tutto il match, infila due Triple consecutive portando l’Olimpia in vantaggio. Nel finale la squadra di casa dilaga con Rodriguez e la perla finale di Micov.

Una partita all’altezza delle aspettative che ha confermato la voglia delle due squadre di essere protagoniste di questo campionato. I ragazzi del Banco, capitanati da Jack Devecchi, possono tornare in terra Sarda senza nulla da recriminarsi e carichi per la prossima partita prevista per Domenica 1 Dicembre. In casa Olimpia invece non si riposa mai perché in settimana è prevista la trasferta ad Atene per l’Eurolega.

I numeri della partita

A|X Armani Exchange Milano – Dinamo Banco di Sardegna 90-78

A|X Armani Exchange Milano: Della Valle 12, Mack 10, Micov 12, Biligha 6, Moraschini 2, Rodriguez 8, Tarczewski 7, Nedovic 14, Brooks 4, Scola 15. All. Tom Bialaszewski

Assist: 21 Rimbalzi: 38

Tiri da 2: 23/38 Tiri da 3: 11/31

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 6, Mclean 2, Bilan 17, Bucarelli, Evans 7, Pierre 21, Gentile, Vitali 12, Jerrells 13. All. Gianmarco Pozzecco

Assist: 9 Rimbalzi: 33

Tiri da 2: 15/32 Tiri da 3: 11/26

