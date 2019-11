Condividi su

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle: trama, cast e anticipazioni

Siete in cerca di un film family friendly? Allora Frozen 2- Il Segreto di Arendelle potrebbe fare al caso vostro! L’attesissima pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche italiane dal 27 novembre 2019, nei Paesi in cui ha già esordito ha ottenuto enormi consensi dalla critica e dal pubblico.

L’emozionante lungometraggio, sceneggiato da Allison Schroeder, è stato diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, è il sequel dell’omonimo film d’animazione uscito nel 2013 e rappresenta il cinquantottesimo classico Disney. Ma qual è la trama di Frozen 2?

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle: trama e anticipazioni

Sono passati tre anni dagli eventi raccontati precedentemente e ad Arendelle regna la pace. Nel frattempo Elsa ha imparato a controllare i suoi incredibile poteri e Anna ha finalmente realizzato il suo sogno d’amore con Kristoff. Proprio quando nulla sembra poter turbare la tranquillità del regno, un evento inaspettato mette a repentaglio la felicità dei protagonisti di Frozen 2.

In una serena giornata di giochi, la coraggiosa Elsa viene distratta da un canto misterioso che proviene dal bosco. Incredibilmente solo la ragazza riesce a sentirlo e proprio per questo, disorientata dall’accaduto, decide di ritirarsi nella sua stanza per riposare. Anna allora raggiunge la sorella per rassicurarla ma quest’ultima continua ad essere tormentata dalla voce e in lei si scatenano poteri molto particolari. Stranamente la stessa cosa anni prima era successa al padre durante una battaglia nella foresta. A questo punto allora Elsa e i suoi compagni d’avventura decidono di partire per scoprire come sono morti i suoi genitori e da cosa derivano le sue nuove capacità. Riusciranno a portare a termine la missione gli eroi Frozen 2?

Il cast del film d’animazione

Il cast dei doppiatori italiani di Frozen 2 è composto da: Serena Rossi che interpreta Anna e Serena Autieri che è Elsa. Paolo De Santis ricopre il ruolo di Kristoff e Enrico Brignano quello di Olaf.

Hanno partecipato al film d’animazione anche Massimo Lopez nella parte di Granpapà, Claudia Paganelli in quella della Regina Iduna e Stefano Benassi che è il Re Agnarr.

