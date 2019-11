Condividi su

Terremoto Benevento oggi 25 novembre 2019: scosse, magnitudo e danni

Una serie di scosse di terremoto ha colpito questa mattina la zona di Benevento, in particolare la più forte, con epicentro a Ceppaloni, è stata registrata alle 11.30 di questa mattina, lunedì 25 novembre 2019. Visto il numero delle scosse in sequenza, la Protezione Civile della Regione Campania rende noto che la situazione è sotto il loro controllo, ma al momento non si rilevano danni a persone e a cose.

Terremoto Benevento 25 novembre 2019: sciame sismico, tutte le scosse

Andiamo a elencare tutte le scosse di terremoto con magnitudo superiore a 2.0 della scala Richter rilevate dall’Ingv nella zona di Benevento oggi, lunedì 25 novembre 2019.

Orario Epicentro Magnitudo Profondità 07.54 3 km W Ceppaloni (BN) 2.7 11 11.27 3 km W Ceppaloni (BN) 3.2 11 12.15 2 km SW San Leucio del Sannio (BN) 3.1 12 12.35 San Leucio del Sannio (BN) 3.0 18 12.35 1 km NW Ceppaloni (BN) 2.9 8 12.52 2 km SW San Leucio del Sannio (BN) 2.2 11 13.31 3 km W San Leucio del Sannio (BN) 2.3 13

Terremoto Benevento 25 novembre 2019: le ultime notizie

Come si evince dalla tabella soprastante, la scossa più forte è stata registrata alle ore 11.27 (magnitudo 3.2), seguita a circa 45 minuti di distanza da una scossa di 3.1 e da una nuova 20 minuti più tardi (3.0). La scossa delle 11.30 ha tuttavia generato timore nelle zone colpite, in particolar modo nelle scuole, per le quali si è proceduto all’immediata evacuazione. Diverse persone sono scese in strada, non solo dalle scuole, ma anche dalle proprie abitazioni e dagli uffici pubblici. Il sindaco di Ceppaloni Ettore De Blasio ha comunque ordinato la chiusura delle scuole per le prossime 48 ore, al fine di “consentire le opportune verifiche tecniche”. Al momento non si rilevano danni a persone e a cose, ma saranno effettuati ulteriori accertamenti sulle strutture.

