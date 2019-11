Condividi su

Quanto guadagna Vasco Rossi: stipendio e incassi del cantautore

Vasco Rossi si appresta a iniziare il suo Non Stop Live Festival, il tour 2020 che lo porterà in diverse città italiane a cantare davanti a una platea di migliaia e migliaia di persone. Ma quanto guadagna Vasco Rossi e da dove derivano principalmente i suoi incassi? Andiamo a fare un po’ di conti in tasca al cantautore di Zocca, stando alle informazioni ufficiali degli ultimi anni.

Quanto guadagna Vasco Rossi dai concerti e dalla Siae

Per fare una stima di quanto guadagnerà Vasco Rossi con il Non Stop Live Tour 2020, bisogna andare un po’ indietro, più precisamente al 2017, in occasione del maxi concerto Modena Park 2017. Si tratta di un evento importante nella carriera del cantautore, perché secondo quanto riporta Il Giornale, l’evento avrebbe portato un valore complessivo di 36 milioni di euro. Di questi, un terzo deriva dal ricavo della vendita dei biglietti, mentre la parte residua si compone di diritti della proiezione in piazza, dei diritti televisivi, del merchandising, della raccolta pubblicitaria e via dicendo. Dove c’è il cantautore emiliano, poi, si guadagna anche intorno: non è un caso in occasione di quell’evento gli alberghi di Modena abbiano fatto festa, fatturando almeno 2 milioni di euro.

Altra voce importante per l’economia personale di Vasco Rossi è la Siae: la Società italiana degli autori ed editori, infatti, ogni anno distribuisce ai cantanti i guadagni basati su una percentuale del prezzo di vendita, che si aggira poco sotto il 10%. Accanto al nome di Vasco Rossi compare la cifra di 1 milione e 600 mila euro, come riferisce la Gazzetta di Modena in un vecchio articolo di febbraio 2013, proprio come Luciano Ligabue.

Vasco Rossi e i guadagni dalle società

In parallelo alla carriera musicale, Vasco Rossi risulta anche un ottimo imprenditore. La qualificazione positiva è certamente testimoniata dagli utili generati dalla società Giamaica s.r.l., di cui detiene il 32,5% delle quote, a cui si aggiunge un 30% in usufrutto. 7,67 milioni di euro di fatturato nel 2018 (+50,31% rispetto all’anno precedente) e 1,06 milioni di euro di utile (+63,91%): una società in piena salute che negli ultimi anni ha registrato un’importante crescita, consolidandosi nel mercato dell’edizione di registrazioni sonore e multimediali. Interessanti anche gli investimenti immobiliari oltreoceano, in particolare in California, Florida e New York, anche se i maggiori guadagni per Vasco Rossi derivano dal settore di cui è leader indiscusso, la musica e i concerti.

Non Stop Live Festival 2020: il tour e le date

E a proposito di concerti, andiamo a vedere quali sono le date dell’evento più atteso dell’estate: il Non Stop Live Festival 2020. Ecco le tappe previste.

Mercoledì 10 giugno 2020 : Firenze Rocks – Visarno Arena;

: Firenze Rocks – Visarno Arena; Lunedì 15 giugno 2020 : I-Days 2020 – Mind Milano Innovation District (Area Expo);

: I-Days 2020 – Mind Milano Innovation District (Area Expo); Venerdì 19 giugno 2020 : Rock In Roma – Circo Massimo (Sold-Out)

: Rock In Roma – Circo Massimo (Sold-Out) Sabato 20 giugno 2020 : Rock In Roma – Circo Massimo;

: Rock In Roma – Circo Massimo; Venerdì 26 giugno 2020: Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

