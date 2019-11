Condividi su

I racconti di Parvana: trama e anticipazioni. Quando esce al cinema

L’attesa è finita, I racconti di Parvana finalmente sono approdati sul grande schermo. La pellicola d’animazione, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 25 novembre 2019, è stata diretta da Nora Twomey e presentata in anteprima al Toronto International Film Festival nel 2017.

L’emozionante lungometraggio, prodotto da Angelina Jolie e dai creatori di The Secret of Kells e La canzone del mare, è tratto dal romanzo di Deborah Ellis Sotto il burqa e ha ottenuto una candidatura a Premio Oscar. Ma qual è la sinossi de I racconti di Parvana?

Come già detto in apertura di articolo, il film d’animazione è in programmazione nelle sale dal 25 novembre 2019. Protagonista della pellicola, il cui titolo originale è The Breadwinner, è Parvana, ragazzina di appena undici anni che vive a Kabul in Afghanistan insieme al suo adorato padre Nurullah, la madre Fattema, la sorella maggiore Soraya e suo fratello minore Zaki. Tutta la popolazione è controllata dai talebani e, come tante altre, l’affiata famiglia ogni giorno deve affrontare difficoltà e restrizioni di ogni tipo. In un clima di tensione e paura, qualcosa distrugge il delicato equilibrio dei protagonisti.

Un giorno Nurullah viene portato via da soldati che lo arrestano ingiustamente con l’accusa di essere nemico dell’Islam. Disperati e senza più un sostegno economico, moglie e figli sembrano destinati ad una tremenda morte. Parvana però non ha alcuna intenzione di darsi per vinta e, dopo un tentativo fallito di liberare il padre, cerca di comprare qualcosa al mercato. In quanto ragazza però non può acquistare nulla ma si taglia i capelli e si veste da uomo ottenendo così la libertà necessaria per poter salvare la propria famiglia. Tuttavia la strada da percorrere per la giovanissima e coraggiosa donna è ancora lunga e ricca di ostacoli.

Il cast del film d’animazione

Il cast dei doppiatori italiani de I racconti di Parvana è composto da: Lucrezia Marricchi nei panni di Parvana, Monica Volpe che è Shauzia e Manuel Meli nel ruolo di Idrees.

Hanno partecipato al film d’animazione Alessio Puccio nella parte di Sulayman, Roberta Greganti in quella di Fattema e Stefano Thermes che è Nurullah. Infine Eva Padoan è Soraya, Renato Cecchetto interpreta Razaq e Monica Bertolotti è Zaki.

