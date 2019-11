Condividi su

Cristiana Dell'Anna: carriera, biografia e chi è ne "In punta di piedi"

Il 25 Novembre è la Giornata contro la violenza sulle donne. Per celebrare questa occasione Rai 1 ha scelto di trasmettere in prima serata il film “In punta di piedi”, del regista Alessandro D’Alatri. Si tratta di una pellicola tutta al femminile dove il tema centrale è la lotta alla Camorra. Nel cast troviamo Bianca Guaccero, Giorgia Agata, Marco Palvetti e Cristiana Dell’Anna.

Cristiana Dell’Anna: biografia e carriera dell’attrice

Cristiana Dell’Anna è nata a Napoli il 24 Agosto 1985. Si icrive alla facoltà di medicina per soddisfare pressioni familiari ma ben presto capisce che la sua strada non sarà nelle corsie di un ospedale ma sotto le luci di un set. Ed è cosi che dopo aver lasciato l’università decide di trasferirsi a Londra e coltivare la sua passione. Il primo successo televisivo arriva con la soap opera Un Posto al sole in onda sulla terza rete dei canali Rai. Nel 2015 entra a far parte del cast di Gomorra-La serie, tratta dai racconti dello scrittore Roberto Saviano e in onda su Sky. Gomorra ha avuto un successo globale e per Cristiana Dell’Anna questa esperienza è stata un ottimo trampolino di lancio verso il panorama internazionale dato che nella serie interpreta Patrizia, uno dei personaggi con un ruolo chiave.

Le parole del regista sul film

In un intervista rilasciata a RaiNews il regista Alessando D’alatri spiega così la sua visione della pellicola e come mai è stato scelto per celebrare questo evento:

“In punta di piedi era una bellissima opportunità per raccontare una storia di speranza, ispirata a fatti reali, ambientati in disagiati territori dove la malavita sembra sopraffare quotidianamente il vivere civile. (…) Un racconto tutto al femminile dove attraverso le vicissitudini di una bambina, figlia di un malavitoso, grazie alla passione per la danza classica, si riuscirà ad aprire un raggio di luce e di speranza laddove c’era solo il buio. Le figure di una insegnante, ex ballerina, e della madre della bambina sono le complici che, con una serie di atti di coraggio e di presa di coscienza, riescono a modificare le condizioni di una giovane vita.”

