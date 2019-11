Condividi su

Lilla-Ajax: probabili formazioni, pronostico e quote

Mercoledì 27 novembre alle 21:00, si giocherà Lilla-Ajax, partita valida per la quinta giornata di Champions League del gruppo H.

Prova d’orgoglio per il Lilla

La squadra francese ha totalizzato solo 1 punto nel gruppo H, pareggiando contro il Valencia con un gol di Ikone allo scadere del match. Sono svanite sia le possibilità di una qualificazione agli ottavi di Champions, che quelle per l’Europa League.



In campionato il cammino del Lilla sta peggiorando: un solo punto guadagnato nelle ultime 3 partite lo hanno fatto scivolare al decimo posto con 19 punti. Al match contro l’Ajax proverà a non fare la comparsa e giocherà d’orgoglio per onorare la competizione europea. La vittoria del Lilla è quotata dai bookmakers a 4,05, mentre il pareggio a 4,1.

Una vittoria per avvicinarsi agli ottavi

Il gruppo H si trova in una situazione di equilibrio totale tra Ajax, Chelsea e Valencia, tutte e tre a 7 punti. L’Ajax viene dal doppio scontro con il Chelsea in cui ha ottenuto solo 1 punto e non è riuscito a dimostrare la supremazia di gioco sempre mostrata in campo.



In particolare nel match allo Stamford Bridge nonostante il vantaggio per 1-4 al minuto 55′, si è fatto rimontare 3 gol dagli inglesi, dovuto soprattutto al fatto che giocasse in 9 uomini dopo le espulsioni di Blind e Veltman (in occasione del rigore). Con una vittoria contro il Lilla la squadra olandese salirebbe a 10 punti e metterebbe più al sicuro la qualificazione. La vittoria dei lancieri è quotata a 1,92.

Lilla-Ajax: probabili formazioni

LILLE (5-3-2): Maignan; Celik, Djalo, Fonte, Gabriel, Mandava; André, Soumaré, Xeka; Ikone, Luiz Araujo.



ALLENATORE: Galtier



AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Alvarez, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech, Martinez; Labyad, Tadic, Promes.



ALLENATORE: Ten Hag

Dove vedere il match in streaming, tv

Lilla-Ajax sarà visibile su Sky, solo sul canale Sky Sport Collection(diretta-gol.

