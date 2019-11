Condividi su

Atalanta-Dinamo Zagabria: probabili formazioni, pronostico e quote

Atalanta-Dinamo Zagabria è il penultimo match valido per il girone C della Champions League: fischio d’inizio previsto per martedì 26 novembre alle ore 21.00.

Il sogno qualificazione è ancora vivo per l’Atalanta: la Dea, che sembrava ormai destinata ad abbandonare lo scenario europeo, deve vincere entrambe le partite rimanenti e sperare che il Manchester City termini il girone da imbattuta, e dunque che ottenga un risultato positivo sia contro lo Shakhtar che contro la Dinamo.

All’andata si registrò la peggiore prestazione dell’Atalanta nell’era Gasperini: 4-0 e partita senza storia, il peggior esordio in Champions che si potesse aspettare. Servirà un’inversione di rotta anche rispetto alle ultime partite in campionato: la squadra bergamasca non vince infatti da 4 turni, con 2 pareggi e 2 sconfitte.

pronostico e quote del match da dentro o fuori dei bergamaschi

Difficile immaginare un’Atalanta ancora a secco contro i croati: i nerazzurri vantano una media di più di 2 gol a partita nel campionato italiano e, nonostante i risultati negativi, hanno comunque fatto registrare un’altissima media tiri in ogni partita sin qui giocata in Champions League.

I bookmakers vedono come netta favorita l’Atalanta con una quota che si aggira intorno all’1,55. Il successo della Dinamo Zagabria è dato a 5,25. Improbabile, secondo gli scommettitori, anche il pareggio, dato a 4,20.

Atalanta-Dinamo Zagabria: le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per Gasperini che dovrà fare ancora, clamorosamente, a meno di Duvan Zapata: il colombiano, che sembrava del tutto guarito, non è stato convocato nuovamente e salterà la sfida europea. Muriel non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina: tridente leggero con Pasalic a sostegno di due punte mobili come Ilicic e Gomez. In difesa Djimsiti è favorito su Masiello per un posto accanto a Toloi e Palomino.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Ilicic.

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic, T.-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Moro, Ademi, Olmo, Leovac; Orsic, Petkovic.

