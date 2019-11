Condividi su

Luisa Spagnoli: trama, cast e anticipazioni fiction su Rai 1

Oggi 26 novembre 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Luisa Spagnoli. La miniserie televisiva, sceneggiata da Franco Bernini e Gloria Malatesta, è stata diretta da Lodovico Gasparini, regista italiano che ha firmato pellicole e fiction di forte richiamo come No grazie, il caffè mi rende nervoso, I ragazzi del muretto, Il maresciallo Rocca, Don Bosco, Don Matteo 7 e Sarò sempre tuo padre.

L’emozionante telefilm racconta la storia delle nota imprenditrice Luisa Spagnoli che ha ideato il Bacio perugina e la catena di negozi d’abbigliamento che porta il suo nome. Ma vediamo insieme la sinossi dell’opera!

Luisa Spagnoli: trama e anticipazioni fiction su Rai 1

Ambientata ai primi del Novecento, protagonista della fiction è la giovane e coraggiosa Luisa Spagnoli. La donna di umili origini non ha alle spalle una famiglia ricca che possa aiutarla ma, nonostante le difficoltà, decide di rilevare una confetteria in stato di totale abbandono. Il suo obiettivo infatti è quello di sfuggire ad un destino di sottomissione che sembra già scritto e regalare ai suoi tre figli un futuro migliore. D’altra parte le sorti della casa dipendono da lei in quanto il suo adorato marito Annibale è un uomo fedele e innamorato ma privo di un senso pratico per gli affari.

Inizia così a prendere forma il sogno della protagonista che sembra quasi impossibile da realizzare soprattutto per le condizioni in cui versa la sua città. A Perugia l’economia ristagna e la gente è sempre più povera e di conseguenza meno incline a fare acquisti. Ma Luisa Spagnoli non ha nessuna intenzione di mollare e lavorando duramente passo dopo passo affronta e supera tutti gli ostacoli e i pregiudizi della gente infastidita all’idea che una donna possa essere a capo di un’azienda.

Il cast della serie televisiva

Protagonista della fiction è Luisa Ranieri che interpreta Luisa Spagnoli. Vinicio Marchioni veste i panni di Annibale Spagnoli e Matteo Martari quelli di Giovanni Buitoni. Elena Radonicich recita la parte di Ada e Federica De Cola quella di Iris.

Hanno partecipato alla serie televisiva anche Massimo Dapporto nel ruolo di Francesco Buitoni, Antonello Fassari in quello di Leandro e Riccardo Leonelli che è Riccardo Buitoni. Gianmarco Tognazzi è Conte Icilio Sangiorgi e Franco Castellano interpreta Leone Cravero. Completano il cast Gaetano Bruno nei panni di Arnaudi e Brenno Placido in quelli di Mario Spagnoli.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it