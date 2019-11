Condividi su

L’in store Tour di Biagio Antonacci: date, canzoni e anticipazioni

Il nuovo album di Biagio Antonacci, Chiaramente Visibili Dallo Spazio è in uscita il 29 Novembre. Il cantautore di Rozzano ha messo appunto un in store tour che si sviluppa su due date il prossimo Dicembre, con appuntamenti a Milano e Bari.

Le date dell’in store tour

Il 1 Dicembre 2019 Biagio Antonacci promuoverà il nuovo disco in Piazza Duomo al Mondadori Megastore di Milano. L’incontro con il cantante avrà inizio alle 16. Appuntamento alle 17.30 del 6 Dicembre per la tappa di Bari, che si terrà in via Melo, alla Libreria Feltrinelli. Un in store tour dà l’occasione ad artisti e fan di interagire in un contesto meno dispersivo di quello di un concerto e quindi di conoscersi meglio a vicenda. Viene di solito svolto, come dice il nome, in esercizi commerciali (negozi, centri commerciali, librerie…). Già gli scrittori tenevano incontri del genere per incontrare i propri lettori; ora sembra che questo sia il nuovo trend anche per chi è impegnato con la musica. Oltre ad essere economicamente poco impegnativo, infatti, l’in store tour offre agli artisti l’occasione di entrare in contatto anche con chi non è un fan – diversamente da quel che avviene ai concerti – attraendo l’attenzione anche di chi non li conosce.

Il nuovo disco di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci ha così messo in cantiere un in store tour in due date per presentare Chiaramente Visibili Dallo Spazio. Ma che album sarà? Innanzitutto, la tracklist: L’Amore Muore – Ci Siamo Capiti Male – Beata Te –

Per Farti Felice – Parigi Sei Tu – Ti Saprò Aspettare – Averti –

Chiaramente Visibili Dallo Spazio – La Vanità –

Non È Così Sbagliato Dirsi Ciao – Tutto Non Ti Posso Raccontare –

Una Brava Persona.

A due anni da Dediche e Manie, uscito nel 2017, Chiaramente Visibili Dallo Spazio è un disco che ha già ricevuto il plauso di Laura Pausini che lo ha definito “Un disco che nasce dalla voglia di raccontarsi”. I suoi fan, in attesa di vederlo durante i prossimi concerti, possono intanto raggiungere Milano o Bari per avere l’occasione di conoscere il loro artista preferito durante i due in store tour.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it