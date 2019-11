Condividi su

Dove vedere Liverpool-Napoli in diretta streaming e in TV

È il mitico stadio di Anfield il palcoscenico di Liverpool-Napoli, una sfida tra due formazioni che negli ultimi due anni si sono affrontate più volte in Champions League. L’incontro si giocherà mercoledì 27 novembre alle ore 21:00. Ad arbitrare la sfida sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, alla sua quarta direzione di gara nelle coppe europee in questa stagione. Gli assistenti saranno Yuste e Alonso mentre al VAR opererà de Burgos. La situazione del Gruppo E vede il Liverpool in testa con 9 punti, poi il Napoli a quota 8. Più staccate Salisburgo (4 punti) e Genk (un punto).

Dove vedere Liverpool-Napoli in streaming e diretta tv?

Si potrà seguire Liverpool-Napoli in diretta TV su Sky, al canale Sky Sport Uno (canale 201 del satellite). Gli abbonati potranno anche seguire la diretta streaming dell’evento grazie a Now TV e alla piattaforma Sky Go.

Lo stato di forma delle due compagini: umori diametralmente opposti per reds e azzurri

Il Liverpool sta disputando un’altra stagione di altissimo livello. I reds sono in testa alla Premier League e hanno già scavato un solco profondo sugli avversari diretti, mettendo già una prima ipoteca sulla conquista del titolo. Il Leicester City, secondo in classifica, è staccato di 8 punti; il Manchester City di Guardiola, l’avversario più temibile, si trova a ben 9 punti di distanza. I ragazzi di Klopp sono certamente tra i favoriti anche per la vittoria finale della Champions League 2019/2020. Finora l’unico passo falso nel girone è stata la sconfitta proprio contro il Napoli al San Paolo.

I partenopei devono affrontare Liverpool-Napoli con lo stesso piglio dell’andata, quando surclassarono i campioni d’Europa in carica con una prestazione maiuscola: finì 2-0 con reti di Mertens e di Llorente. Il Napoli sta però vivendo una crisi di risultati. In Serie A la squadra di Ancelotti non riesce a vincere ormai da 5 turni (4 pareggi e una sconfitta), e il pareggio interno contro il Salisburgo ha confermato il momento negativo.

