Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 26 novembre

La prima serata di Rai 3 e La7 si aprirà all’insegna dell’attualità politica con Cartabianca e Dimartedì. I due talk show, rispettivamente condotti da Bianca Berliguer e Giovanni Floris, oggi 26 novembre 2019 approderanno ad una nuova ed interessante puntata con tanti scottanti temi da analizzare.

Obiettivo di entrambe le trasmissioni è quello di stimolare un equilibrato dibattito sociale con l’ausilio di interviste, servizi speciali, collegamenti, sondaggi e ospiti di spicco. Ma cosa hanno in serbo per noi Cartabianca e Dimartedì?

Cartabianca: ospiti e anticipazioni di stasera 26 novembre

L’appuntamento con Cartabianca è fissato per oggi 26 novembre 2019 alle 21.20 su Rai 3. Come di consueto, tema centrale del talk show sarà la politica. In particolar modo la trasmissione analizzerà il difficile cammino della manovra economica che deve tenere conto dei migliaia di emendamenti presentati sia dalla maggioranza che dall’opposizione. Successivamente si passerà alla decisione del M5S di correre da solo nelle elezioni dell’Emilia Romagna che rappresentano un banco di prova importante per il nostro governo.

Cartabianca poi parlerà anche del movimento delle sardine che è in pieno fermento ed ha come scopo quello di risvegliare una coscienza politica anti-populista. Ampio spazio verrà dedicato anche alle tante crisi aziendali ancora non risolte in Italia. Non mancheranno poi altri argomenti su cui dibattere, ospiti speciali e le eccentriche idee di Mauro Corona, presenza oramai fissa del talk show.

Cartabianca: i social network e lo streaming

Cartabianca, al passo con i tempi, adopera i social network per interagire con il pubblico attraverso il suo profilo ufficiale Facebook, Instagram e Twitter.

La trasmissione inoltre può essere seguita in streaming su Rai Play tramite la sezione dirette e sulla stessa piattaforma sono presenti anche le repliche del talk show.

Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 26 novembre 2019

Anche questa settimana Dimartedì duellerà nelle gara degli ascolti con Cartabianca. Argomento principe della puntata sarà la cronaca politica che verrà analizzata attraverso interviste, collegamenti e i servizi degli inviati. La trasmissione proverà a far luce sui principali obiettivi degli imminenti cambiamenti che il nostro governo si appresta a compiere. Si dibatterà poi anche sul comportamento della maggioranza e quello dell’opposizione in vista delle elezioni del 26 gennaio 2020.

Ampio spazio verrà poi dedicato a lavoro, finanza, cultura e società. Giungeranno poi in studio ospiti speciali che offriranno il proprio punto di vista sui temi dibattuti. Infine non mancheranno a Dimartedì i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira di Gene Gnocchi.

Dimartedì: i social e lo streaming

Dimartedì, proprio come Cartabianca, utilizza i social network per interagire con i telespettatori attraverso la propria pagina ufficiale Facebook e Twitter.

Inoltre le puntate della trasmissione sono disponibili sul sito de La7 dal giorno dopo la messa in onda del programma.

