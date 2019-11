Condividi su

Dove vedere Barcellona-Borussia Dortmund in diretta streaming e in TV

Tra le partite in programma per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League figura Barcellona-Borussia Dortmund, sfida che riguarda il Gruppo F. L’incontro si disputerà nel meraviglioso Camp Nou, casa del Barcellona. Calcio d’inizio previsto per le ore 21:00 di mercoledì 27 novembre. L’arbitro designato per questo importante scontro è Clément Turpin, fischietto francese di grande esperienza internazionale. Turpin sarà coadiuvato al VAR da Letexier, mentre i due assistenti saranno Danos e Gringore.

Barcellona-Borussia Dortmund: diretta TV e streaming

Per seguire in diretta Barcellona-Borussia Dortmund bisogna essere abbonati a Sky. La diretta TV in esclusiva dell’evento andrà in onda su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Per gli abbonati la visione in streaming del match sarà disponibile su Now Tv e su Sky Go.

Sfida per il primato tra blaugrana e gialloneri

Barcellona-Borussia Dortmund è una sfida che vale il primo posto in classifica nel Gruppo F, ma con un occhio sempre rivolto al risultato di Slavia Praga-Inter.

I catalani, attualmente in testa al girone, hanno un punto di vantaggio sui tedeschi. Ciò significa che in caso di successo blinderebbero il primo posto e raggiungerebbero la qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Nei tre precedenti tra le due squadre in Champions League il Barcellona non ha mai perso, centrando una vittoria e due pareggi, l’ultimo dei quali nella sfida di andata (0-0).

Il Borussia Dortmund deve guardare anche dietro visto che l’Inter è distanziata di soli 3 punti, ma è cosciente del fatto che nell’ultimo turno affronterà in casa lo Slavia Praga, partita sulla carta abbordabile. Per questo motivo i gialloneri allenati da Lucien Favre potrebbero disputare una gara molto accorta a Barcellona, chiusi nella loro trequarti difensiva per poi ripartire in contropiede, con l’intento di strappare un preziosissimo e importante pareggio su un campo difficile.

