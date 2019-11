Condividi su

Huawei Nova 6 SE: prezzo, caratteristiche e quando esce

Nonostante il nuovo tablet MatePad Pro appena lanciato sul mercato cinese nella giornata di ieri, Huawei non intende fermarsi e ha già in programma l’uscita – da qui a breve tempo – di nuovi prodotti, tutti pronti a giocarsela e a dire la loro nel complesso e arduo mondo della telefonia mobile. Di seguito, ecco il punto sulle nuove uscite in programma targate Huawei.

Le novità in casa Huawei e le relative date di uscite

Come riportato dal noto sito HDblog.it, giovedì 5 dicembre 2019 – infatti – a meno di clamorose sorprese, dovrebbe essere in programma la presentazione al pubblico del nuovo Huawei Nova 6, uno degli ultimi gioiellini dell’azienda con sede a Pechino: uno degli ultimi, per l’appunto, ma non l’unico in previsione. Non a caso, molti rumors e alcuni leaks qui e lì sul web “confermerebbero” – con tutta la prudenza del caso – l’uscita di un altro dispositivo della famiglia Nova, il Huawei Nova 6 SE, che – ancora prima dell’eventuale e ancora non confermata uscita – sta già facendo parlare di sé, non tanto per le sue componenti tecniche, quanto più per il suo aspetto estetico. Dal web stanno infatti piovendo molto critiche, oltre che sul colore (vicino al di rosa), anche sula presunta somiglianza – per certi aspetti – con l’iPhone 11 Pro, rispetto al quale sembra evidente l’affinità per quanto riguarda la quadrupla fotocamera posteriore, molto simile a quella dei rivali Apple. Si pensa, inoltre, che tale smartphone possa essere lanciato anch’esso nella stessa data del già confermato Nova 6, ovvero il 5 dicembre 2019.

Le caratteristiche tecniche di Huawei Nova 6 SE

Sempre i ragazzi di HDblog.it, sulla base delle immagini rilasciate, hanno ricostruito alcune caratteristiche, sia estetiche che tecniche di Huawei Nova 6 SE.

A livello estetico, anzitutto, appare evidente la linea snella di cui disporrebbe il nuovo smartphone, rendendolo così molto maneggevole. La fotocamera frontale, come per il Huawei MatePad Pro, sembrerebbe essere inserita in un foro in alto a sinistra sullo schermo; le 4 posteriori – invece – appaiono delimitate da un’area quadrata. Il sensore di riconoscimento dell’impronta digitale, infine, sembrerebbe comparire sul bordo destro dello smartphone.

A livello tecnico, sempre secondo quanto riportate da HDblog.it, invece, Huawei Nova 6 SE dovrebbe essere dotato di un processore Kirin 810 e di una carica rapida fino a 40W.

Sul prezzo, infine, si sa veramente poco ma – in base a quanto visto – dovrebbe appartenere a una fascia di prezzo media e non alta.

