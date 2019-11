Il Peccato – Il Furore di Michelangelo: trama, cast e anticipazioni film

Condividi su

L’attesa è finita, a breve approderà sul grande schermo Il Peccato – Il Furore di Michelangelo. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 28 novembre 2019, è stata diretta da Andrey Konchalovskiy, regista russo noto al grande pubblico per opere come Paradise, The Postman’s White Nights, The Nutcracker in 3D, Gloss, House of Fools e Runaway Train.

Le musiche dell’emozionante lungometraggio biografico sono a cura di Eduard Artemev mentre la fotografia è di Aleksandr Simonov e il montaggio è stato affidato a Karolina Maciewska e Sergei Taraskin. Ma qual è la sinossi de Il Peccato?

Il Peccato – Il Furore di Michelangelo: trama e anticipazioni film

Il peccato racconta la straordinaria vita di Michelangelo Buonarroti, nato il 6 marzo 1475 a Caprese in Toscana. A Firenze il talento dell’artista viene notato immediatamente ma, nonostante le sue indubbie capacità, l’uomo versa in condizioni economiche precarie e continua ad impoverirsi cercando di portare a termine il soffitto della Cappella Sistina.

Morto papa Giulio II, facente parte della famiglia dei Della Rovere, l’eccentrico scultore è determinato a completare la tomba dell’illustre personalità utilizzando il marmo più fine possibile. L’ardita impresa viene vista con sospetto da Leone X, esponente dei Medici, casata rivale del precedente sommo pontefice. Proprio per comprendere fino a che punto più fidarsi di Michelangelo, il potente uomo gli affida un compito molto importante: realizzare la facciata della basilica di San Lorenzo. Per nulla spaventato dalla fatica, il genio si mette immediatamente all’opera spinto da un desiderio smodato di primeggiare, il peccato forse di tutti i più grandi artisti. Lavorando clandestinamente per entrambe le grandi famiglie, Buonarroti è costretto a nascondere la propria attività e mentire. Proprio questo clima teso genera nel pittore disagio crescente che lo porta a rimuginare su tutta la sua esistenza fino a farlo piombare in una nera disperazione fatta di dubbi, incertezze e spaventose allucinazioni.

Il cast del film

In Il peccato Yuliya Vysotskaya interpreta La donna con l’ermellino mentre Orso Maria Guerrini è il Marchese Malaspina. Alberto Teston veste i panni di Michelangelo Buonarroti, Jakob Diehl quelli di Peppe e Francesco Gaudiello è Pietro.

Hanno partecipato al film anche Glen Blackhall nella parte di Raphael, Massimo De Francovich in quella di Papa Giulio II e Adriano Chiaramida che è Ludovico Buonarroti. Inoltre Antonio Gargiulo ricopre il ruolo di Francesco Maria della Rovere, Anita Pititto quella della Marchesa D’Este/ Malaspina e Riccardo Landi è Al Farab. Nicola De Paola, Alessandro Pezzali, Federico Vanni e Simone Toffanin sono rispettivamente il Cardinale Giulio De’ Medici, Lionardo Buonarroti, Sansovino e Papa Leone X. Completano il cast de Il peccato Nicola Adobati nei panni di Lorenzo de Memidic duca d’Urbino, Roberto Serpi in quelli di Simone Buonarroti e Salvatore Pulzella che è Buonarroto Buonarroti.

