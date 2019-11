Condividi su

Champions League: i risultati delle eurorivali delle italiane

La quinta giornata di Champions sta per andare in scena e da qui si vedrà chi si è meritato di ritagliarsi un posto per la qualificazione. Intanto nei maggiori campionati europei si è giocata la tredicesima giornata di campionato. Adesso andiamo ad analizzare i risultati delle eurorivali nei vari campionati. Le squadre italiane si troveranno difronte Dinamo Zagabria, Atletico Madrid, Liverpool, Slavia Praha.

Champions League: i risultati di Dinamo Zagabria e Atlético Madrid

L’Atalanta si trova ultima in classifica nel girone C con un solo punto ottenuto in 4 gare. La squadra di Gasperini è impegnata in un match delicato contro la Dinamo Zagabria che si trova sopra i bergamaschi con 5 punti. I croati si trovano in testa all’HNL con 35 punti ottenuti in 16 gare. Nonostante la Dinamo Zagabria in campionato dimostri tanta superiorità, in Champions League ha ottenuto 5 punti, di cui una sola vittoria proprio contro l’Atalanta e poi gli altri 2 punti con i due pareggi contro lo Shaktar Donetsk.

Per quanto riguarda la l’Atletico Madrid invece, si trova a 7 punti dopo 4 gare e si trova a dover rincorrere la Juventus in testa al girone D con 10 punti. I colchoneros si trovano quarti nella classifica della Liga, a soli 3 punti dalla vetta. La squadra di Sarri in Champions è riuscita ad ottenere un pareggio nell’ultima gara contro la squadra iberica e deve cercare di riuscire ad ottenere i 3 punti per chiudere definitivamente la corsa della squadra di Simeone per il primo posto.

I risultati di Liverpool e Slavia Praha

La squadra di Jürgen Klopp sta dimostrando di aver molta continuità sia in Champions che in Premier League. Il Liverpool è primo in classifica nel campionato inglese con un distacco di ben 8 punti dal Leicester. I Reds si trovano momentaneamente in testa al girone E con il Napoli che li rincorre con 8 punti. Gara importante quindi per decretare la prima in classifica del girone.

Lo Slavia Praha primo in classifica in liga greca fa tremare Conte. I greci si trovano primi in classifica nel campionato, ma invece per quanto riguarda il discorso Champions si trovano ultimi in classifica con soli 2 punti. Uno dei due punti che hanno ottenuto i ragazzi di Trpišovský è stato proprio contro l’Inter nella prima giornata di Champions League. Proprio per questo che si preannuncia una gara emozionante soprattutto per decretare chi deve ottenere il terzo posto.

