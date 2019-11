Condividi su

Midway: trama, cast e anticipazioni del film al cinema. Quando esce

Manca davvero poco all’approdo sul grande schermo di Midway. Il lungometraggio storico, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 27 novembre 2019, è stato diretto da Roland Emmerich, regista e sceneggiatore tedesco noto al grande pubblico per film Stargate, Independence Day, Godzilla, The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo, Anonymous e Stonewall.

La pellicola d’azione, sceneggiata da Wes Took e prodotta da AGC Studios, Centropolis Entertainment, Entertainment One, RuYi Media, Starlight Culture Entertainment Group, Street Entertainment, The Mark Gordon Company, racconta la storia dei militari statunitensi che hanno combattuto durante la battaglia delle Midway. Ma vediamo insieme la sinossi dell’opera!

Midway: trama e anticipazioni del film al cinema. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, il film uscirà nelle sale il 27 novembre 2019. La pellicola mette in scena le imprese della battaglia navale delle isole Midway, combattuta dal 4 e il 6 giugno del 1942, momento cruciale della Seconda Guerra Mondiale che avrebbe potuto cambiare per sempre le sorti dell’intero pianeta. Durante il conflitto i soldati americani, al costo di immani sacrifici, lottarono per salvare la Nazione in pericolo.

Sono stati proprio i coraggiosi aviatori e i marinai i veri protagonisti di una missione che sembrava quasi impossibile. Uniti nelle difficoltà, i militari continuarono a combattere riuscendo a respingere l’attacco giapponese alle isole Midway trovando la forza di andare avanti nel proprio animo e nell’amore per la libertà del proprio Paese.

Il cast del film

In Midway Ed Skrein interpreta Dick Best mentre Patrick Wilson è Edwin T. Layton. Luke Evans veste i panni di Wade McClusky, Aaron Eckhart quelli di Jimmy Doolittle e Nick Jonasc che è Bruno Gaido. Inoltre Mandy Moore ricopre il ruolo di Anne Best, Dennis Quaid quello di William “Bull” Halsey e Woody Harrelson che è Chester Nimitz.

Hanno partecipato al film anche Jake Weber nella parte di Raymond Spruance, Brennan Brown quella di Joseph Rochefort e Alexander Ludwig che è Roy Pearce. Tadanobu Asano è Tamon Yamaguchi, Keean Johnson interpreta James Murray e Luke Kleintank è Clarence Earle Dickinson. Infine Jun Kunimura veste i panni di Chuichi Nagumo, Darren Criss quelli di Eugene Lindsey e James Carpinello che è William Brockman.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it