A Tor Bella Monaca Non Piove Mai: trama, cast e anticipazioni del film

Manca davvero poco all’approdo sul grande schermo di A Tor Bella Monaca Non Piove Mai. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 28 novembre 2019, rappresenta l’approdo alla regia di Marco Bocci, attore italiano noto al grande schermo per aver recitato in film come Los Borgia, La bella società, Scusate se esisto!, Squadra antimafia e Romanzo criminale.

Le musiche del lungometraggio drammatico sono a cura di Emanuele Frusi, la fotografia è di Federico Annicchiarico e il montaggio è stato affidato a Luigi Mearelli. Ma qual è a sinossi dell’opera?

A Tor Bella Monaca Non Piove Mai: trama e anticipazioni del film

A Tor Bella Monaca Non Piove Mai racconta la storia di Mauro, trentacinquenne in difficili condizioni economiche alla disperata ricerca di un lavoro onesto che gli possa consentire un futuro tranquillo con la donna che ama Samantha. Purtroppo però i suoi desideri sono difficili da realizzare nel società attuale fatta di corruzione, illegalità e crimini di ogni tipo.

Nonostante gli innumerevoli ostacoli, il protagonista non ha intenzione di mollare e passa da un attività all’altra cercando di guadagnare qualcosa. Un giorno però la sua dolce metà decide di lasciarlo per correre tra le braccia di un altro. Affranto dal dolore, l’uomo decide di reagire e mettersi in gioco per costruirsi una vita di cui andare fiero. La svolta tanto attesa sembra arrivare quando Mauro e suo fratello Romolo si fanno convincere dagli amici a compiere un’impresa molto pericolosa: rapinare la mafia cinese. Come finirà A Tor Bella Monaca Non Piove Mai?

Il cast del film

In A Tor Bella Monaca Non Piove Mai Antonia Liskova interpreta Samantha mentre Giorgio Colangeli è Guglielmo. Libero De Rienzo veste i panni di Mauro, Carlo D’Ursi quelli di Martini e Andrea Sartoretti è Romolo.

Hanno partecipato al film anche Massimiliano Rossi nel ruolo di Ciro,Giordano De Plano in quello di Ruggero e Lorenza Guerrieri che è Maria. Inoltre Federico Tocci recita la parte di Calaja, Valeria Zazzaretta in quella della commessa, Gabriel Montesi è Fabio e Lorenzo Lazzarini nei panni di Domenico.

