La Mummia 2017: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di un film che sappia unire l’azione all’avventura? Allora La Mummia potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2017, in onda stasera 27 novembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Alex Kurtzman, regista, sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per opere come The Island, The Legend of Zorro, Mission: Impossible III, Transformers e Una famiglia all’improvviso.

Il lungometraggio fantasy, sceneggiato da Jon Spaihts e prodotto da Sean Daniel Company, Secret Hideout e Universal Pictures, rappresenta una nuova versione de La Mummia uscita nel 1932 e segna anche il riavvio della saga. Ma vediamo insieme la sinossi!

La Mummia 2017: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Un gruppo di eccellenti archeologi parte per una avventurosa missione con la speranza di fare qualche grande scoperta. Tra gli esperti del team c’è anche Nick Morton che insieme ai suoi colleghi profana una tomba sita in una zona remota del deserto. In questo modo inavvertitamente la squadra risveglia la mummia di una creatura millenaria, la principessa Ahmanet.

Anticamente destinata a governare l’Egitto, la donna si lasciò affascinare da un potere oscuro e proprio per questo fu condannata ad essere imprigionata per l’eternità nel suo sarcofago. Tornata in vita grazie agli esploratori, la mummia decide di usare Morton per distruggere l’umanità intera e placare così la sua sete di vendetta.

Il cast del film

In La Mummia Tom Cruise interpreta Nick Morton mentre Sofia Boutella è Ahmanet. Annabelle Wallis veste i panni di Jenny Halsey, Russell Crowe quelli del Dr. Henry Jekyll / Edward Hyde e Jake Johnson che è il caporale Chris Vail.

Hanno partecipato al film anche Courtney B. Vance nel ruolo del colonnello Greenway, Marwan Kenzari in quello di Malik e Javier Botet che è Seth. Inoltre Selva Rasalingam recita la parte del re Menehptre e Dylan Smith quella di Lorenzo Montanari. Completano il cast Rez Kempton nei panni di Foreman e Chasty Ballesteros quelli di Kira Lee.

