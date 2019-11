Condividi su

Camila Cabello: nuovo album, titoli e canzoni. Le anticipazioni

Camila Cabello ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, Romance, il 6 Dicembre. Questo lavoro vede la luce a un anno dal suo debutto, Camila. Attualmente l’artista donna di maggior successo su Spotify, la cantante ex Fifth Harmony ha annunciato anche il The Romance Tour, che la vedrà impegnata anche in Europa.

Romance di Camila Cabello: preceduto da cinque singoli

In attesa del nuovo Romance, Camila Cabello ha fatto uscire 5 singoli: Señorita, che in Italia è doppio Disco di Platino, ha ottenuto oltre 2 miliardi di stream in tutto il mondo ed è prima nelle classifiche iTunes e Billboard Hot 100 e Liar che in breve tempo vanta 162 milioni di contatti. Le altre 3 tracce, Shameless, Cry For Me e Easy sono ascoltabili pre-ordinando l’album. In tutto le canzoni sono 14:

Shameless – Living Proof – Should’ve Said It – Obsession – Señorita – Liar –

Bad Kind Of Butterflies – Easy – Feel It Twice – Dream Of You – Cry For Me – This Love – Used To This – First Man.

La proposta musicale di Camila Cabello si rifà alla musica latina, accompagnata da elementi pop, ma anche hip-hop. Una proposta musicale che le consente di raggiungere un gran numero di appassionati.

Da The X Factor al cinema

Di origini cubane – otterrà la cittadinanza statunitense solo nel 2008 – Camila Cabello vive in Florida dall’età di cinque anni. La sua fama esplode quando, nel 2012, si classifica sul gradino più basso del podio a The X Factor con le Fifth Harmony. Dal 2016 decide di intraprendere un percorso solista che la porta a Camila e all’attuale Romance. Ha collaborato con Save The Children per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che incontrano le bambine nei contesti più disagiati e con l’Ong OMG Everywhere alla quale ha devoluto gli incassi di Power In Me. Per Camila si aprono anche le porte di Hollywood: è prevista nel 2021 la sua partecipazione al film di Kay Cannon Cinderella.

Il The Romance Tour: da Oslo, passando per Madrid, fino a Milano

Contestualmente all’album è stato annunciato il The Romance Tour di supporto all’album. È la prima esperienza di Camila Cabello in un World Tour. L’artista di origini cubane sarà attesa prima in Europa, in un tour che, dal 6 Maggio (Oslo) al 1 Luglio 2020 (Madrid), la porterà anche al Mediolanum Forum di Milano il 24 Giugno. La parte americana del tour prenderà invece il via da Vancouver il 29 Luglio si protrarrà fino al 26 Settembre quando si esibirà a Miami.

