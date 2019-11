Condividi su

Serie A Volley maschile 2019/2020: partite e calendario prossimo turno





Il prossimo turno della Serie A di volley maschile si aprirà Domenica 1 dicembre alle 16.45 con la partita del 13esimo turno Itas Trentino-Sir Perugia, mentre tutte le altre partite faranno parte del decimo turno e si giocheranno alle 18:00.

LEGGI ANCHE: Serie A basket 2019/2020: partite e calendario prossimo turno. Gli orari

Un breve accenno alla classifica

In vetta aella classifica continua il cammino di sole vittorie della Volley Lube, ora a quota 29 punti. Tre squadre lottano per il secondo posto e sono raggruppate in un solo punto: Sir Volley, Modena Volley e Trentino Volley. Il fanalino di coda Argos Volley Sora, dopo aver trovato la sua prima vittoria contro la Callipo Sport, non è più riuscita ad ottenere punti e proverà a raggiungere proprio la Callipo Sport e la Top Volley, rispettivamente a 4 e 6 punti, vincendo contro il Gas Sales Piacenza.

Serie A Volley maschile: il programma partite del weekend

Si comincia domenica 1 dicembre alle 16:45 con il big match, anticipo del 13esimo turno, Itas Trentino-Sir Safety Conad Perugia. Al BLM Group Arena di Trento si affronteranno la quarta e la seconda in classifica, che daranno sicuramente spettacolo. Gli arbitri designati per il big match sono Gnani Giorgio e Goitre Mauro. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.



Alle 17:00, all’AGSM Forum di Verona, si sfideranno Calzedonia Verona e Top Volley Latina. Ottava contro undicesima, entrambe vengono da una sconfitta e cercano quindi la vittoria. La partita è assegnata agli arbitri Cerra Alessandro e Rapisarda Daniele e sarà visibile in diretta su Eleven Sports.

I match delle 18:00

I match delle 18:00 si aprono con Sora Argos Volley-Gas Sales Piacenza. Al Palagoccia Feroli di Frosinone, Piacenza – galvanizzato dalla vittoria con Padova – vuole prendere tre punti contro il fanalino di coda Sora. Simbari Armando e Gasparro Mariano sono gli arbitri designati per il match. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.



Vero Volley Milano-Leo Shoes Modena si giocherà al PalaDesio di Monza. Modena, dopo la vittoria nel big match con l’Itas Trentino, non vuole fermare la sua corsa al secondo posto, mentre Milano tenterà nell’impresa di opporsi agli ospiti per tornare tra le prime otto del campionato. Gli arbitri designati per la gara sono Braico Marco e Venturi Giuliano. Il match sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports.



Callipo Calabria-Consar Ravenna si disputerà al PalaCalafiore di Reggio Calabria. La Callipo è in cerca di punti per risollevarsi dal penultimo posto in classifica e incontra la formazione romagnola, che sta al settimo posto e vuole consolidare il suo benestare tra le prime otto. Pozzato Andrea e Zavater Marco arbitreranno la gara che sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.



Infine, alla Kioene Arena di Verona si giocherà Kioene Padova-Power Volley Milano. Entrambe puntano a vincere per ridurre il gap con le prime quattro della classe, sarà un match entusiasmante. Gli arbitri designati per il match sono Curto Giuseppe e Luciani Ubaldo. La gara sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it