Condividi su

Un giorno di pioggia a New York: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

I fan della Settima Arte attendo con trepidazione l’approdo sul grande schermo di Un giorno di pioggia a New York. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 28 novembre 2019, è la nuova fatica di Woody Allen, celebre regista statunitense che ha firmato opere come Io e Annie, Manhattan, Zelig, Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, Midnight in Paris, Blue Jasmine e Café Society.

La commedia sentimentale, distribuita da Lucky Red, segue le vicende di una coppietta di fidanzati che partono per un week-end romantico ma non appena mettono piede in città i loro progetti vanno in fumo. Ma qual è la sinossi del film?

Un giorno di pioggia a New York: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, il lungometraggio di Woody Allen sarà in programmazione al cinema dal 28 novembre 2019. Il film racconta la storia di Gatsby e Ashleigh, due giovani innamorati che giungono in un giorno di pioggia a New York poiché la ragazza è riuscita ad ottenere un’intervista con Roland Pollard, eclettico e famoso regista. Approfittando dell’impegno lavorativo, la coppia infatti ha deciso di trascorrere nella grande Mela un week-end romantico.

Giunti in città, i due si dividono temporaneamente con la promessa di pranzare insieme. Tuttavia l’incontro con l’illustre artista si rivela più lungo del previsto quando quest’ultimo promette alla donna un grande scoop. Da questo momento in poi, a causa di una serie di rocamboleschi imprevisti, strani incontri e circostanze avverse, i fidanzati vedranno i loro progetti naufragare completamente.

Il cast del film

In Un giorno di pioggia a New York Timothée Chalamet interpreta Gatsby Welles ed Elle Fanning è Ashleigh Enright. Selena Gomez veste i panni di Shannon e Jude Law quelli di Ted Davidoff.

Hanno partecipato al film anche Diego Luna nel ruolo di Francisco Vega, Liev Schreiber in quello di Roland Pollard e Kelly Rohrbach che è Terry.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it