Ancora pochi passi: trama, cast e anticipazioni del film horror

Amanti dell’horror nostrano gioite, a breve approderà sul grande schermo Ancora pochi passi. La pellicola da brivido, in programmazione nelle sale cinematografiche nel 2020, è la nuova opera di Pupi Oggiano, sceneggiatore e regista noto al grande pubblico per opere come La Paura Trema Contro, A come Argento e Planet Daemonia.

Il lungometraggio dalle atmosfere lugubri, girato tra Torino, Pianezza e Varese, è stato prodotto da Debora Lomartire e Maure Parietti mentre il trailer del film è stato pubblicato il 31 ottobre 2019 in occasione della macabra e affascinante festa di Halloween. Ma qual è la sinossi di Ancora pochi passi?

Ancora pochi passi: trama e anticipazioni del film horror

Ancora pochi passi segue le vicende di quattro enigmatiche figure che si aggirano per le strade della città. Ognuno di loro narra storie inquietanti che hanno come tema principale la morte, la violenza e toni cupi e minacciosi. I protagonisti si muovono con fare sinistro e mettono in atto comportamenti strani e di difficile interpretazione.

In un’agghiacciante atmosfera fatta di luci ed ombre, ogni racconto finirà per intrecciarsi con quello degli altri trascinando così il pubblico in un vortice di dubbi, incertezze, paura e angoscia in cui la realtà e l’apparenza sono distanti pochi passi l’una dall’altra ed è estremamente facile confondersi.

Il cast completo del film

Il cast di Ancora pochi passi è formato da: Diego Casale, Giorgia Lorusso, Valentina Anselmi, Omar Vestri, Maurizio Terenzi, Frankie Converso, Graziella Mizzani Corio, Anna Stolder, Sabrina Siciliano, Mau Parietti, Tiberio Ferracane, Sara Nadira, Elisa Giorgio, Osmar Santucho e Massimo Sacco.

Hanno partecipato al film horror anche Chiara Di Ponto, Maria Vozza, Sophia Ungerland, Caterina Cretier, Simona Ramadan, Olga Siracheva, Elena Durneva, Jenie Righero, Leda Vellucci, Michela Colli, Francesco Serra, Alessandro Benna e Serena Guarnero.

