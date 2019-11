Condividi su

Adrian: ospiti e anticipazioni di stasera 28 novembre 2019 Canale 5

Dopo un percorso lungo e travagliato, fatto di pause e cambi di programma, Adrian si avvicina al termine del suo viaggio. Il chiacchierato show, in onda stasera 28 novembre 2019 alle 21.20 su Canale 5, approda al suo penultimo appuntamento.

Torna quindi ancora una volta il Molleggiato con le sue performance canore, gli ospiti speciali e la narrazione della serie animata che ha come protagonista lo stesso Celentano, eroe in un mondo distopico in cui il governo è dominato da figure corrotte e manipolatrici. Ma cos’ha in serbo per noi Adrian?

Sembra proprio che Adrian non sia destinato a decollare. Lo show di Celentano è oramai quasi giunto alla sua conclusione ma i risultati d’ascolto continuano a non essere entusiasmanti. Già lo scorso anno il programma aveva preso il via salvo poi essere sospeso e tornare in pista con una forma nuova e più fluida con la speranza di conquistare finalmente i telespettatori. Durante le puntate poi il Molleggiato ha aumentato le sue esibizioni canore e ospitato personaggi di spicco del mondo dello spettacolo con l’obiettivo di arricchire ulteriormente la trasmissione. In queste settimane ad Adrian abbiamo visto celebrità come Maria De Filippi, Gianni Morandi, Piero Chiambretti, Paolo Bonolis, Carlo Conti e Biagio Antonacci. Ha partecipato poi al live anche Andrea Scanzi, giornalista, saggista e drammaturgo che ha espresso il suo pensiero su roventi temi d’attualità.

Secondo il sito Dagospia, stasera sarebbe stato il turno di Selvaggia Lucarelli, firma del Fatto Quotidiano, opinionista e giudice di Ballando con le stelle. Nonostante la volontà di Celentano di far salire sul palco la donna, pare che la sua presenza sia stata bloccata dai vertici Mediaset che non avrebbero gradito suoi articoli del passato e alcuni interventi a Non è l’Arena, trasmissione condotta da Massimo Giletti. Non resta quindi che aspettare per scoprire cosa sia davvero successo.

